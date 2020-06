Vereadores de Santo Antônio de Posse já conquistaram quase R$ 1 milhão em verbas para ações de combate à pandemia no município

Com os impactos trazidos pela pandemia da Covid-19 e a necessidade de os municípios adequarem seus sistemas de saúde para conter o avanço da doença, novos recursos foram demandados para serem alocados nas ações da área. Para ajudar o município a lidar com a situação, os vereadores de Santo Antônio de Posse foram à luta em busca de emendas parlamentares e conseguiram nas últimas semanas levantar mais de R$ 900 mil junto aos deputados de suas bases políticas.

Apenas o deputado federal Carlos Zarattini (PT) destinou ao município uma emenda individual no valor de R$ 400 mil através do vereador Edson Gonçalves Santana (Baiano da Cesta/PV) para utilização no custeio de serviços de atenção básica da saúde.

Já o vereador Adalberto Bergo Filho (Dal do Betoca/DEM) conquistou junto ao deputado federal Luiz Lauro Filho, falecido recentemente, uma emenda de R$ 150 mil para financiamento de serviços ou aquisição de insumos e medicamentos para a saúde. O vereador manifestou o desejo de que o recurso seja utilizado pela Secretaria da Saúde na aquisição de testes rápidos para a Covid-19.

Também para custeio de ações na saúde, o presidente da Câmara, Ednei Rodrigues Silva (Esquerdinha/PSD), obteve junto ao deputado estadual Rafa Zimbaldi (PSB) uma emenda no valor de R$ 100 mil, mesmo valor conquistado pelo vereador Antonio Carlos Cavalaro (Preto Eventos/DEM) através da cota parlamentar do deputado estadual Major Mecca (PSL) para ser utilizado na compra de equipamentos médicos.

Nos últimos dias, o vereador Dr. Fernando Serra (PSDB) anunciou que o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) indicou através do Fundo Municipal de Saúde que Santo Antônio de Posse seja contemplada com recursos extra-orçamentários no valor de R$ 52 mil para ações emergenciais de combate à pandemia da Covid-19 na cidade.

Outros R$ 100 mil serão liberados ao município nos próximos dias por meio de emenda do deputado estadual Edmir Chedid (DEM) em nome da bancada de vereadores composta por Ana Brandão (DEM), Luis Ferretti (DEM), Edson, Dal e Preto Eventos.