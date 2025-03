Viagens com pets: tudo que você precisa saber para evitar problemas

(Créditos: :Ryan Jello / iStock)

Há uma série de regras que precisam ser respeitadas para poder viajar de avião com seu animal de estimação; entenda as principais delas

Viajar é sempre bom, mas, quando estamos acompanhados dos nossos entes mais queridos, tudo fica ainda melhor! É por isso que muitos não perdem a oportunidade de levar os pets em suas viagens – afinal, os bichos de estimação também são membros da família. Contudo, esse é um processo que pode ser bem burocrático quando envolve percursos de avião.

Hoje, as companhias aéreas já providenciam todo o suporte necessário para que seus clientes possam levar seus pets de forma segura e confortável durante o trajeto. Para quem está viajando dentro do território brasileiro, o processo costuma ser mais tranquilo; já voos internacionais podem envolver outros tipos de regras, que variam de acordo com o destino.

Regras gerais

Cada companhia aérea possui suas próprias regras em relação ao transporte de animais, mas, no geral, existe um consenso entre elas. Animais pequenos podem acompanhar seus donos em seu assento, desde que estejam dentro de um compartimento especial; já os grandes devem ficar no porão, em um local designado especificamente para isso.

Em um voo, são considerados animais pequenos qualquer bicho que não ultrapasse a marca de 10 kg (considerando o peso da sua caixa de transporte). A única exceção se aplica para os chamados animais de apoio emocional, que, perante a lei, possuem o direito de viajar junto de seus tutores, independentemente do tamanho.

Preparativos

Para poder viajar com seu pet, torna-se necessário obter uma autorização prévia da companhia aérea. Ao preencher o documento em questão, o indivíduo está se responsabilizando pelo animal, garantindo que ele está em plenas condições de saúde e respeitando todas as exigências impostas pela empresa.

O primeiro passo é levar o animal ao veterinário e realizar um check-up preventivo, assim como providenciar qualquer vacina que esteja em aberto. Uma das principais regras requer que o pet esteja com seu calendário de vacinação em dia, então esse é um detalhe bem importante.

Procure uma caixa de transporte que seja razoavelmente espaçosa, evitando que o bicho fique muito apertado no seu interior. Além disso, procure incentivar o mascote a comer e beber água antes do voo, pois, caso ele faça isso no avião, podem ocorrer dois problemas: o animal pode ficar enjoado, devido ao movimento do transporte, e, em alguns casos, pode acabar fazendo sujeira, criando um ambiente desconfortável.

Em se tratando de voos internacionais, procure saber se é necessário providenciar uma autorização para desembarcar com o animal. Em alguns países, é obrigatório o uso de um chip que auxilie em sua localização, caso se perca, então não deixe de providenciar tudo que for exigido.