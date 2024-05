Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Casal Alterado e Sob Efeito de Drogas Envolvendo uma Criança de 2 Anos

Na manhã de 11 de maio, mais uma ocorrência de violência doméstica em Mogi Guaçu, envolvendo o indiciado R.. e a vítima A. O incidente, registrado via COPOM, revelou um cenário alarmante de uso de drogas, agressão e a presença de uma criança de apenas dois anos, filha do casal.

Ao chegarem ao local dos fatos, as autoridades constataram que ambas as partes estavam alteradas e aparentemente sob efeitos de substâncias entorpecentes. A presença da criança adicionou uma camada de gravidade à situação já tensa.

Em contato com a vítima, que felizmente não apresentava hematomas visíveis, ela relatou que tanto ela quanto o agressor são usuários de drogas. No decorrer da noite anterior, consumiram entorpecentes e bebidas alcoólicas, culminando em um desentendimento pela manhã. A situação rapidamente escalou quando o autor, R., agrediu A., utilizando uma cadeira plástica para desferir golpes em suas costas. A.L. também revelou que não foi a primeira vez que sofreu agressões nas mãos do parceiro.

Diante da gravidade dos fatos, as autoridades procederam com a voz de prisão em flagrante contra o agressor, R. Ambas as partes foram conduzidas até a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a Delegada foi informada sobre o ocorrido. A voz de prisão em flagrante foi ratificada, e o indiciado permanece à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

Além disso, o Conselho Tutelar foi acionado pelo CPJ, comparecendo ao local para garantir a proteção e o bem-estar da criança envolvida nesse cenário de violência doméstica.

Esse incidente serve como um alerta para a gravidade dos problemas relacionados ao uso de drogas e à violência doméstica, destacando a necessidade urgente de medidas preventivas e de apoio às vítimas desse tipo de abuso.