Você que é empresário de Engenheiro Coelho, gostaria de receber o Sebrae na sua empresa?

Então, faça a sua Inscrição – Programa Brasil Mais

Por que me inscrever no Programa?

Para TRANSFORMAR sua empresa através da implantação de ações que visam o aumento da produtividade, utilizando a INOVAÇÃO como meio para geração de resultados concretos como aumento de faturamento, redução de custos e aumento da produtividade.

Para quem?

Perfil do empreendedor: Para empresários motivados e abertos para iniciar um processo de inovação, com interesse em melhorar os resultados da sua empresa e com disponibilidade de 3 horas semanais para reuniões/atividades durante 4 meses.

Perfil da Empresa: ME ou EPP – Micro E Pequenas empresas com faturamento limitado a R$4,8 milhões por ano.

Como?

O programa propõe a partilha de conhecimentos e experiências entre empresários e agentes de Inovação por meio de encontros individuais, apresentação de cases, discussões participativas, a fim de visualizar novos caminhos e alternativas para as dores e problemas do dia-a-dia, guiados por ferramentas de gestão ágeis e transformação digital. Colaborando assim, na construção de um futuro possível através de implantação de melhorias, ferramentas, produtos e serviços criativos e inovadores para o seu empreendimento.

Benefícios em participar do Programa Brasil Mais:

– Acompanhamento customizado por até 4 meses com um Agente Local de Inovação;

– Metodologia focada na resolução de problemas

– Network com outras empresas participantes deste programa

– Consultorias especializadas

– E o melhor de tudo?! 100% gratuito

VAGAS LIMITADAS!! Início: Março/2022.

Caso precise de mais informações entre em contato com o Sebrae:

Lívia Bernardes – liviamrb@sebraesp.com.br ou Whatsapp (19) 99385-5088