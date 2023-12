VOCÊ TEM PERMISSÃO?

Falta tão pouco para 2024! Então é um bom momento para eu te perguntar: quais seus planos, ou o que você gostaria que acontecesse no próximo ano? Pode ser que você deseje um emprego melhor; que queira vencer uma doença; que almeje ter forças para se libertar de um vício ou mesmo de um hábito ruim; talvez você tenha esperança de ganhar na loteria; ou quem sabe pretenda conhecer um novo amor… são sempre tantos sonhos, não é? A cada ano uma lista de desejos maior! Acontece que normalmente a lista aumenta e a frustração aumenta junto com ela porque, infelizmente, na maioria das vezes as pessoas têm planos, têm metas, têm até discernimento e inteligência pra irem atrás do que querem, mas não têm permissão. É isso mesmo. Muita gente ainda espera permissão pra ganhar dinheiro, pra subir na carreira, pra ter um casamento harmonioso, pra realizar algo que realmente a faça feliz. Lá no fundo muita gente não acredita que possa ser feliz porque junto com a realização, vem um sentimento de culpa por estar dando certo na vida. Isso acontece principalmente quando se vem de uma família emocionalmente desestruturada, conflituosa, com histórico de escassez, ou ainda quando no passado havia exemplos de vícios e fracassos. Perceba como a nossa mente funciona: Desde o momento em que começamos a ser gerados, registramos tudo o que sentimos, vemos, ouvimos, percebemos. O que vivemos, as boas e as más lembranças, ficam em nós como se tivéssemos um chip. E desde então somos programados a viver no contexto que já conhecemos e que passa a ser o nosso “habitat” seguro, mesmo que ele seja ruim. Sabe aquela frase “as pessoas se acostumam com o sofrimento”? Pois então, ela é verdade. Para a nossa mente, nos manter num ambiente “já familiar, conhecido” é confortável, ainda que seja um lugar doentio ou decadente. E o nosso inconsciente não faz isso por mal, pelo contrário, ele quer nos proteger. Ele entende “o novo e desconhecido”, como algo que representa perigo. Por isso, por mais que pareça maluquice e fora da razão – e é mesmo – é muito comum encontramos pessoas que querem mudar de vida, mas na hora H, se sabotam de alguma forma simplesmente porque não têm permissão para serem, por exemplo, mais bem-sucedidos ou mais felizes no casamento, só porque seus pais ou irmãos não experimentaram isso.

Portanto, mais importante do que fazer a lista de desejos para o próximo ano, eu te pergunto: Você tem SE DADO PERMISSÃO para ir atrás desses desejos e conquista-los independente de quem você foi até aqui, de onde você veio, em que família você foi criado ou que exemplos você teve?

Enquanto carregamos sentimentos como culpa, vergonha ou comparações, não saímos do lugar. Podemos até subir alguns degraus, mas depois descemos o dobro deles e temos que recomeçar. Se tem sido assim com você, que tal tomar algumas atitudes antes de fazer sua listinha se desejos? Algumas dicas são:

– Perdoe-se. Você já conhece o seu passado, então deixe-o no lugar dele e entenda que você fez o que, na época, sabia fazer. De agora em diante, você pode fazer diferente;

– Perdoe seus antepassados se eles não foram ou fizeram o que você gostaria. Eles são responsáveis pelas escolhas deles e você é responsável pelas suas, portanto viva a SUA vida e não dê continuidade aos erros deles. Solte esse peso que não é seu;

– Busque ajuda quando precisar (no que diz respeito às questões físicas, emocionais e espirituais) pois ninguém precisa encarar tudo sozinho nem ser forte o tempo todo;

– Não espere o dia primeiro de janeiro, comece hoje a criar novos hábitos. Mas não tente mudar tudo de uma vez na sua rotina. Um truque para “driblar” a nossa mente e não desistir logo nos primeiros dias é estabelecer um desafio de cada vez e insistir nele. Quando ele se tornar corriqueiro, passe para outro desafio e assim por diante;

– Repita para você mesma: “eu me permito ser, ter e realizar o que eu desejo. Arregace as mangas e faça o que estiver ao seu alcance;

– Lembre-se que se vive apenas um dia de cada vez.

Por fim, quero dividir com você uma constatação, pela minha experiência nos meus atendimentos terapêuticos. As pessoas que mais rapidamente conseguem se fortalecer emocionalmente, vencer seus problemas e conquistar o que desejam, são as que tomam consciência e colocam em prática uma lição importante: A mudança que buscamos não pode ser depositada nem justificada nas atitudes dos outros. O que desejamos só pode acontecer quando entendemos que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Portanto sempre é tempo de fazer escolhas diferentes, se for preciso. Quem acredita que a felicidade está nas coisas ou nas outras pessoas, ou seja, quem olha para fora, só sonha. Quem olha para dentro, desperta!

Desejo que você desperte e SE PERMITA alcançar o que deseja. Obrigada por me acompanhar nas leituras durante todo esse ano. Obrigada também ao Grupo O Regional pela confiança e carinho. Fiquem com Deus e até o ano que vem!!!

