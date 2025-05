Mogi Guaçu vai sediar o 9º Torneio de Judô da Federação Paulista no Ginásio do Furno

No próximo domingo, 18 de maio, Mogi Guaçu vai sediar o 9º Torneio de Judô da 15ª Delegacia Regional Grande Campinas. A competição será realizada a partir das 7h30, no Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, localizado na Rua Antonio de Freitas, 410, no Parque Cidade Nova. São esperadas mais de duas mil pessoas para prestigiar o torneio.

O evento, que é organizado pela Federação Paulista de Judô (FPJ), conta com a parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e da Associação AJAS-Mogi Guaçu. Em sua 9ª edição na cidade, o torneio deverá reunir mais de 800 judocas federados de todo o Estado de São Paulo e integrantes de associações e clubes das regiões da Grande Campinas, além dos atletas de Mogi Guaçu, elevando, assim, o alto nível da competição.

Os 1º, 2º e 3º lugares de cada faixa receberão medalhas alusivas ao evento e as equipes classificadas do 1º ao 10º lugar na classificação geral serão premiadas com troféus. A competição será pelas categorias masculino e feminino, sendo divididas nas seguintes faixas: biriba, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior.