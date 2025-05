Após rodada de 22 gols, Copa Itapira de Futsal de Base terá partidas na quinta e no sábado

A Copa Itapira de Futsal de Base segue movimentando o Ginásio de Esportes ‘José Carlos Malandrin’, no bairro dos Prados. Nos jogos mais recentes, realizados na terça-feira, dia 6 de maio, pelo sub11, o Santa Fé venceu a SEL Lions por 5 a 0. No sub13, o Braz Cavenaghi ganhou do Futsal Feminino por 8 a 0, que disputa o torneio com uma equipe formada 100% por meninas. Fechando a noite, a Recreativa levou a melhor em um jogo equilibrado contra o Futsal Itapira no sub15, vencendo por 5 a 4.

Na semana anterior, na terça-feira, 29 de abril, outros três confrontos marcaram a rodada. A SEL Coutinho se destacou ao vencer os dois confrontos contra a SEL Prados: no sub11, o placar foi de 4 a 1, repetido também no sub13. Já na categoria sub15, o duelo interno da Santa Fé terminou com vitória do time ‘A’ sobre o ‘B’ por 2 a 0.

PRÓXIMOS

A programação da competição segue nesta quinta-feira, 8 de maio, novamente no Ginásio ‘José Carlos Malandrin’. Às 19h00, a bola rola para o confronto entre SEL Prados e SEL Lions no sub11. Na sequência, às 19h30, o time SEL Lions ‘A’ enfrenta a SEL Prados no sub13, e às 20h00 o sub15 volta à quadra com o duelo entre SEL Prados e Futsal Itapira.

No sábado, 10 de maio, a rodada começa às 14h, com a estreia da categoria sub9 no embate entre Recreativa e SEL Prados. Logo depois, às 14h30, a Recreativa ‘B’ encara a SEL Coutinho no sub11, e às 15h00 o Futsal Feminino enfrenta a Recreativa ‘A’ no sub13. Após os jogos de sábado, a competição terá uma breve pausa, retornando na quinta-feira, 15 de maio.