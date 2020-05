Ypê faz doação de desinfetantes para sanitização da cidade de Amparo

A Prefeitura de Amparo recebeu da Ypê produtos para a sanitização de ambientes públicos. A entrega foi realizada ao prefeito Luiz Oscar Vitale Jacob, na sexta-feira, 8/5. Nesse mesmo dia, a Secretaria de Infraestrutura deu início ao trabalho de sanitização na região central de Amparo, nas proximidades da Caixa Econômica Federal, rua Treze de Maio, Mercado Municipal e Rodoviária.

A Ypê desenvolveu uma fórmula de desinfetante para uso profissional, próprio para realizar a sanitização de ambientes públicos. O produto foi preparado para doação à Prefeitura de Amparo, que está fazendo a higienização em locais de grande circulação de pessoas, e de necessidades coletivas da cidade de Amparo. Foram doados produtos suficientes para preparação de 30 mil litros da solução sanitizante.

O desinfetante preparado pelos profissionais de Pesquisa e de Desenvolvimento da Ypê tem a finalidade de colaborar com mais uma ação no combate à proliferação do coronavírus. Os locais e ambientes que recebem a aplicação passam a ter uma proteção de maior efetividade e duração. Esse tipo de desinfetante tem uma ação direta no combate a algumas bactérias, fungos, vírus etc. Neste caso, auxilia na prevenção do contágio pelo Covid-19.

“A Química Amparo, fabricante dos produtos Ypê é uma parceira do nosso município. Nesses momentos de luta, contra um inimigo invisível que é esse vírus, a empresa tem participado efetivamente com iniciativas sociais. Prestamos nosso reconhecimento à toda direção e colaboradores da empresa”, ressaltou o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob.

O trabalho de sanitização pela Secretaria de Infraestrutura foi realizado ao longo do fim de semana em demais locais da região central da cidade.

Sobre a Ypê

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê possui uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e higiene pessoal. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais quatro unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira e detém as marcas Ypê, Atol, Assolan, Tixan e Perfex.