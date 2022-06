ZOOLÓGICO MUNICIPAL É REABERTO COM VISITAS MONITORADAS

Nesta quarta-feira (15), alunos da Escola Estadual Maria Tereza de Jesus Paiva, do Residencial Jardim Floresta, participaram da reabertura do Zoológico Municipal “Luiz Gonzaga Amoêdo Campos” que após muitos anos fechado volta a realizar visitas monitoradas no local com o objetivo de oferecer Educação Ambiental aos alunos das redes municipal, estadual e particular de ensino de Mogi Mirim.

A reabertura com as visitas monitoradas faz parte das atividades da programação da Semana do Meio Ambiente; programação esta executada pela secretaria de Meio Ambiente durante todo o mês de junho. Fora isto, vale ressaltar que a Educação Ambiental também é feita em cumprimento ao Programa Município VerdeAzul.

Para realizar a visita aos animais e ao complexo do zoológico, os alunos foram divididos em três turmas intituladas de sagui, jaguatirica e arara. Além disso, as crianças receberam todas as orientações necessárias de comportamento; tudo para contribuir ao máximo com o bem-estar dos animais que vivem no espaço como Lobo-guará, Bugio, Jacaré, Anta e Tartaruga.

Monitores da associação Mata Ciliar, entidade que trabalha na reabilitação de animais silvestres, conduziram a visita dos alunos que ficaram no zoológico até o período da tarde participando de outras atividades além da visita aos animais e da obervação à natureza.

A reabertura contou com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente Oberdan Quaglio que na recepção aos alunos ressaltou felicidade que estava sentindo em poder ver o espaço com atividades novamente. “Esse retorno com visitas monitoradas é um modelo de educação ambiental, o qual cada um de vocês vai entender o porque esses animais estão aqui, já que são animais que não podem mais viver na natureza e que precisam de cuidados, ou seja, eles não estão aqui simplesmente para exposição”, enfatizou.

As vereadoras Mara Choquetta e Luzia Cristina Cortês Nogueira também estiveram presentes na reabertura após acompanharem de perto o processo.