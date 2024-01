1° edição da Colônia de Férias reúne mais de 100 crianças por dia e tem excelente avaliação

Realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer entre os dias 23 e 26 de janeiro, a 1ª edição da Colônia de Férias da Prefeitura registrou sucesso absoluto entre os participantes e teve avaliação positiva dos organizadores.

“Essa primeira edição foi totalmente aprovada. Crianças se divertindo e aprendendo com segurança e qualidade. Fomos cumprimentamos por pais e familiares que também aprovaram 100% a iniciativa”, afirmou Flávio Boretti, secretário da pasta. Ele revelou ainda que uma nova edição deve ocorrer nas férias do meio do ano, bem como atividades nos bairros. “Em julho faremos outra edição e também temos a pretensão de realizar manhãs de recreio nos bairros da cidade, uma vez por mês”, adiantou.

A 1ª Colônia de Férias da SEL ocorreu no período das 8h00 às 11h00 e reuniu uma média de 100 crianças do dia com idades entre 6 e 12 anos. Meninos e meninas foram divididos em grupos por idade e se revezaram em atividades esportivas, recreativas e culturais distribuídas em todas as áreas do Centro de Lazer Hideraldo Luiz Bellini, inclusive a piscina. No primeiro dia, os participantes ainda conheceram o Canil da Guarda Civil Municipal.

As brincadeiras e jogos foram conduzidos por oito professores da SEL (Danilo, Eliane, Fábio, Leandro, Lucas, Renata, Vinícius e Yvi) e coordenados pelo professor Moisés Germano e pelo diretor da SEL, Flávio Figueiredo.

“Gostaríamos de fazer um agradecimento especial à Guarda Civil Municipal e à Secretaria de Saúde pelo apoio no evento. A GCM esteve presente todos os dias com os recrutas e na demonstração do Canil e a Saúde deixou uma ambulância com enfermeira à disposição todo o tempo. Foram dias de muitas atividades com segurança total para os participantes”, agradeceu Figueiredo.