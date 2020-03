JAGUARIÚNA CONQUISTA PELA 9ª VEZ CONSECUTIVA O SELO MUNICÍPIO VERDE AZUL

Jaguariúna recebeu, pela 9ª vez consecutiva, o Selo do Programa Município Verde Azul (PMVA), concedido anualmente pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com o objetivo de medir e destacar a eficiência da gestão ambiental nas cidades paulistas. A cerimônia de entrega da certificação referente ao ciclo de 2019 ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 5 de março, no auditório Ulysses Guimarães do Palácio dos Bandeirantes, e contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Meio Ambiente de Jaguariúna, Rita Bergamasco.

Dos 613 municípios participantes do programa, apenas 92 conseguiram obter a certificação em 2019. As ações propostas pelo Programa Município Verde Azul compõem as 10 diretivas norteadoras da agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, estrutura e educação ambiental, município sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, uso do solo e conselho ambiental.

Jaguariúna mais uma vez foi destaque por suas ações de gestão e proteção do meio ambiente. Entre essas ações está o Programa Bacias-Jaguariúna, que prevê a conservação e recuperação de mananciais. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, até o momento já foram restaurados aproximadamente 92 hectares de Área de Preservação Permanente (APP), incluindo o cercamento de 43 km em seu entorno e a recuperação de mais de 18 nascentes.

“Conquistar mais uma vez o Selo de Município Verde Azul, para nós, é a certeza de que o compromisso de Jaguariúna com o meio ambiente continua sendo seguido à risca. É um trabalho que iniciamos lá atrás e que fazemos questão de manter, pois a preservação do meio ambiente é uma necessidade cada vez maior”, disse a secretária Rita Bergamasco.

Além da vice-prefeita e secretária, também participaram da cerimônia de certificação em São Paulo a diretora do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura, Aline Granghelli Catão, e a chefe de equipe do departamento, Pamela Batulic Tieppo.

O programa

O Programa Município VerdeAzul – PMVA publica anualmente o Ranking Ambiental dos municípios paulistas com o Indicador de Avaliação Ambiental – IAA. Tal Indicador, disponível aos agentes públicos e a toda a população, serve como instrumento auxiliar de promulgação e execução de políticas públicas ambientais, de acordo com as características locais específicas de cada município.

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o programa tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. O principal objetivo é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.

Reportagem: Ricardo Alécio

Fotos: Divulgação