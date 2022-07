110 bolsistas do Programa Bolsa Trabalho são integrados pelo PAT

Nesta segunda-feira, 18 de julho, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) promoveu a integração de 110 bolsistas do Programa Bolsa Trabalho em parceria com o Governo do Estado. O encontro aconteceu no Centro Cultural e contou com a presença dos responsáveis pelas Secretarias Municipais que vão receber os bolsistas nesta nova etapa do programa.

Inicialmente, o município disponibilizou 240 vagas, porém, muitos dos que fizeram a inscrição não atenderam ao chamado da coordenação do PAT para a assinatura do Termo de Adesão e outros não compareceram na integração. “O programa estadual abre as inscrições e nós tínhamos 240 vagas disponíveis, mas fechamos a integração, que é o último passo antes do início das atividades, com 110 bolsistas aderindo ao programa”, comentou Andréia Andreazi, coordenadora do PAT.

Pelo programa estadual, os beneficiários recebem bolsa-auxílio de R$ 540 por mês, durante o período de cinco meses. Eles também participam de curso de qualificação com duração de 80 horas. Em contrapartida, os bolsistas executam serviços administrativos ou de zeladoria em órgãos públicos municipais por quatro horas diárias, cinco dias por semana.

Os bolsistas vão atuar em diversos setores da Prefeitura, como limpeza pública e área administrativa nas Secretarias Municipais. “É uma oportunidade que muitos bolsistas continuam aproveitando. Nós sabemos que esse programa não é objetivo final, mas é um início”, destacou Andréia.