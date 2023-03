11ª Olimpíadas GCM: tênis de mesa feminino de Mogi Guaçu é destaque no 2º final de semana de competições

No 2º final de semana da 11ª Olimpíadas das Guardas Civis do Estado de São Paulo foram promovidas as competições das modalidades de dama, dominó, natação e tênis de mesa. Destaque para a GCM Juliana de Mogi Guaçu, terceira colocada no torneio de tênis de mesa, sendo ela a única atleta a conquistar uma medalha de bronze para a cidade durante as disputas ocorridas nos dias 4 e 5 de março. E entre os dias 25 e 26 de fevereiro, também foram realizadas as modalidades de vôlei, beach tennis e atletismo.

A Olimpíada das GCMs prossegue no próximo sábado, 11 de março, com as modalidades de luta de braço e supino, a partir das 10h, no Cerâmica Clube, localizado na Rua Luiz Martini, 200, no Centro. E no domingo, 12 de março, acontecem as competições de cabo de guerra e vôlei de praia na Arena Campano, às 8h, no centro esportivo Antonio Campano, situado no Jardim Bela Vista.

Mogi Guaçu sedia a competição até o dia 2 de abril, durante mais quatro finais de semana consecutivos. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Segurança com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e faz parte do calendário de comemorações de aniversário de 41 anos da GCM guaçuana, em 9 de março, e das festividades dos 146 anos de Mogi Guaçu, celebrado em 9 de abril.

Após a conclusão do 2º final de semana da 11ª Olimpíadas das Guardas Civis do Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo passou a liderar a competição com 156 pontos, deixando a ex-líder Indaiatuba em segundo lugar com 134,5 pontos. Mogi Guaçu permanece da terceira colocação com 59 pontos, seguida por Mogi das Cruzes (47 pontos) e Franco da Rocha (34 pontos).

Ao todo, 17 modalidades serão disputadas: atletismo, cabo-de-guerra, futsal, vôlei indoor, vôlei de praia, basquete, judô, jiu-jitsu, tênis de mesa, dama, dominó, beach tennis, tiro, mountain bike, natação, luta de braço e supino. Além de Mogi Guaçu, outras 45 cidades estão participando da Olimpíada que volta a ser realizada após dois anos devido a pandemia da Covid-19.

Locais dos eventos

Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno – Furno

Rua Antônio de Freitas, s/n, no Parque Cidade Nova

Voleibol, atletismo, futsal e basquete

Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira – Ceresc

Rua Tambaú, 473, no Jardim Santo Antonio

Dominó, jogos de damas, tênis de mesa, futsal, judô e jiu-jitsu

Centro Esportivo Alcides Macena Maria – Pelezão

Rua Irati, s/n, no Jardim Ypê II

Futsal

Centro Esportivo Antonio Campano – Arena Campano

Rua Florianópolis, 11, no Jardim Bela Vista

Vôlei de praia, beach tennis e cabo de guerra

Centro Esportivo do Sesi

Rua Eduardo Figueiredo, 300, no Jardim Novo II

Natação

Cerâmica Clube

Rua Luiz Martini, 200, no Centro

Supino, luta de braço

Campo da Roseira

Bairro Rural da Roseira

Mountain bike

Estande de tiro

Tiro ao alvo