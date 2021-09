SALA DE VACINAS FUNCIONA EM HORÁRIO ESTENDIDO COM FOCO NA SEGUNDA DOSE CONTRA COVID-19

A Sala de Vacinas da Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Coelho vai funcionar em horário estendido na sexta-feira (17), até às 20h e no sábado (18), até às 13h. O atendimento, dessa vez, tem como foco a aplicação da segunda dose. Porém, também iremos atender aqueles que ainda não tomaram nenhuma dose, incluindo os adolescentes acima de 12 anos.

Dados da secretaria saúde apontam que a cidade registra mais de 1800 pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal dos imunizantes da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac.

Segundo a Diretora de Vigilância em Saúde, Marli Antunes Vieira dos Reis, “nós estamos chamando as pessoas que ainda não compareceram para receber a segunda dose. É muito importante que o esquema vacinal seja completo. Já estamos trabalhando com a terceira dose para alguns grupos de pessoas”.

Adolescentes

Quanto à vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos, a secretaria de saúde da cidade recebeu a orientação do Governo de SP para continuar o programa de vacinação, mantendo a recomendação do Comitê Científico do Estado.

Serviço

Vacinação contra Covid-19

Sala de Vacinas

Rua 13 de maio 103

Sexta-feira (17) – até as 20h

Sábado (18) – 8h – 13h

Fonte; PMEC