Vídeo mostra quando a moto e objetos desapareceram em meio à correnteza

Um vídeo mostra quando a moto e objetos que estavam na rua desapareceram em meio à correnteza.

No momento, moradores também correram para retirar uma idosa de dentro de uma casa que fica próxima ao buraco que se abriu na via.

O motorista do veículo conseguiu sair e caminhou com a água na cintura até se abrigar na cobertura de um posto de combustível, na esquina da Rua Distrito Federal com a Rua Maranhão

Já a Rua Alagoas ficou parecendo um rio e algumas casas chegaram a ser inundadas. Uma loja de automóveis que fica no local foi tomada pela água, que atingiu as motos à venda e as mesas dos funcionários.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para atender as ocorrências e os moradores que tiveram casas invadidas pela água, mas não houve registro de feridos.

Carros ficaram submersos a Rua Maranhão, no centro de Avaré — Foto: Lazara Silva/Arquivo pessoal

De acordo com a Defesa Civil, pelo menos sete ruas da área central ficaram alagadas: Rua Rio Grande do Sul, Rua Mato Grosso, Rua Pernambuco, Rua Maranhão, Rua Alagoas, Rua Major Rangel e Rua Rio de Janeiro.

Em casos de emergência, os moradores devem acionar o órgão pelo número 199.

Buraco ‘engoliu’ moto em Avaré (SP) — Foto: Arquivo pessoal