Copa Truck: Thiago Rizzo quer mais pódio para fechar bem o seu ano de estreia

Piloto vem de pódio na etapa de Tarumã e segue animado para a estreia no autódromo de Goiânia a bordo do Volkswagen #17

Estreante Thiago Rizzo fará a sua terceira participação seguida na Copa Truck 2022, depois de conquistar o primeiro pódio (3º lugar na Super Truck) da temporada na etapa 8, chega animado para as disputas da nona e última etapa da temporada, que acontece no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, entre os dias 04 e 06 de novembro. O piloto natural de Petrópolis (RJ) mantém o foco na evolução com olhares em 2023.

Thiago Rizzo está inscrito pela equipe R9 Competições e comanda o caminhão Volkswagen #17. “A expectativa é ótima. Gosto da pista de Goiânia e espero evoluir com o caminhão. O traçado é rápido e seguro, muito divertido, vamos trabalhar para sermos competitivos nele”, destaca.

Foram quatro etapas disputadas na fase final da temporada, Interlagos (1), Tarumã (2) e, agora, em Goiânia (1). “Para mim foi um campeonato de aprendizado com o pensamento na próxima edição. Almejo me manter na equipe em 2023 com o objetivo de alavancar melhores resultados”, completa que marca 63 pontos na tabela de classificação na categoria Super Truck.

A programação da nona etapa da Copa Truck, no autódromo de Goiânia, começa com dois treinos livres na sexta-feira, 04 de novembro. No sábado, 05, acontece o terceiro treino livre e o classificatório com transmissão via streaming no canal Youtube do evento. No domingo, 06, as corridas começam a partir das 11h40 horas, sendo a primeira com 25 minutos de duração e mais uma volta, e a seguinte, com inversão das oito primeiras posições, com largada às 12h15 terá 20 minutos de duração e mais uma volta. Ambas terão transmissões ao vivo tanto pelo Youtube da Copa Truck como pela TV Bandeirantes e Sportv.

Sobre Thiago Rizzo

O piloto de Petrópolis (RJ) fez história em provas de rali na modalidade cross country, conquistou títulos no rali do Sertões, Mitsubishi Cup e Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, entre 2014 a 2019. No ano passado, ingressou no asfalto, na Copa HB20. Nesta temporada, além de competir na Copa HB20, categoria na qual obteve inúmeros pódios e vitória na etapa do Velocitta (Super), compõe o grid do campeonato do Turismo Nacional.

Thiago Rizzo conta com patrocínio do Feirão de Malhas, Flexicred, WCosta Construtora e Saldanha Ar Condicionado para Caminhões.

–

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO – ETAPA 9

Quinta-feira, 03 de novembro

18h30 – Track walk

Sexta-feira, 04 de novembro

11h10 às 12h00 – 1º Treino livre

14h00 às 14h30 – 2º Treino livre

Sábado, 05 de novembro

10h15 às 11h05 – 3º Treino livre

15h00 às 16h00 – Treino classificatório

Domingo, 06 de novembro

07h45 às 07h50 – Warmup

09h00 às 10h00 – Visitação de boxes

09h00 às 09h30 – Show Negretti

09h30 às 10h00 – Desfile de motos

11h40 – CORRIDA 1

12h15 – CORRIDA 2

14h30 às 15h30 – Volta rápida