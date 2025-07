Prefeitura abre inscrições para aulas gratuitas de Karatê para crianças e adolescentes

A arte marcial que ensina disciplina, respeito e autoconfiança chega de forma gratuita para crianças e adolescentes de Santo Antônio de Posse. A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Esporte e Lazer, abre as inscrições para as aulas de Karatê, oferecidas gratuitamente à população.

As atividades terão início no dia 16 de julho e serão realizadas todas as quartas-feiras, das 19h às 20h30, no Centro Múltiplo do Idoso.

Destinado a crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, o projeto busca ampliar o acesso ao esporte e promover o desenvolvimento pessoal por meio da atividade física. As aulas serão conduzidas pelo Sensei Edson, responsável pela equipe Karatê Posse, reconhecida pela seriedade e dedicação no ensino da modalidade.

Os interessados devem entrar em contato diretamente com o Sensei Edson, pelo WhatsApp: (19) 97405-1634, ou comparecer a aula inicial para realizar a inscrição.