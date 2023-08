Captura de Procurado pela Força Tática em Mogi Mirim

Da Redação

Foto Divulgação PM

No dia 16 de agosto de 2023, a equipe da Força Tática, em conjunto com policiais civis, realizou uma ação de patrulhamento tático na área da 2ª Companhia da Polícia Militar, na cidade de Mogi Mirim. A operação, denominada “Operação Impacto”, visava o cumprimento de mandados de busca e prisão temporária, visando a captura de indivíduos procurados pela justiça.

A equipe da Força Tática composta pelo 2° Sargento PM Oscar e o Soldado PM Mendes, juntamente com o apoio do 1° Tenente PM Tavares e o Cabo PM Guimarães do CFP (Comando de Força Patrulha) e outros membros da Força Tática, realizou incansáveis buscas em diversos endereços da cidade, mas nenhum dos suspeitos alvos foi encontrado.

No entanto, a ação não foi em vão. Durante um patrulhamento no bairro Jardim do Lago, a equipe avistou um indivíduo identificado como L. W. S., transitando pela via. Imediatamente, a equipe da Força Tática realizou a abordagem do indivíduo, que era alvo de um mandado de prisão pelo crime tipificado no Artigo 157 do Código Penal, caracterizando roubo.

O suspeito teve seus direitos constitucionais lidos e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Mirim. A autoridade policial elaborou o Boletim de Ocorrência Policial de Captura (BO/PC) , ratificando a prisão do indivíduo. Após as medidas administrativas necessárias, o indiciado foi encaminhado à cela provisória, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação conjunta entre a Força Tática e a Polícia Civil reflete o empenho das autoridades locais em garantir a segurança da comunidade e efetuar a captura de indivíduos que possam representar riscos à sociedade. A operação reforça a importância da colaboração entre as forças policiais na busca por um ambiente mais seguro e justo para todos os cidadãos.