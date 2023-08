Alunos da Rede Municipal de Ensino foram classificados pelo EPTV na Escola

o5 alunos da Rede Municipal de Ensino foram classificados pelo EPTV na Escola – concurso de redação que envolve estudantes do último ano do Ensino Fundamental.

Com o tema, “Somos a Natureza! Por que precisamos restabelecer nossa ligação com ela?”, os estudantes tiveram a redação selecionada e foram convidados a fazer uma visita na sede de emissora, que aconteceu no último dia 15.

Os alunos selecionados foram:

➡Cláudio Camilo Rodrigues Moura – EMEFM “Vereador Ângelo Corassa Filho”;

➡Julia Maciel Teixeira – EMEF “Prof. Domingos De Araújo”;

➡Mirella Maria Rosa – EMEF “Prof. Domingos De Araújo”;

➡Sabrinna Isadora da Silva – EMEF “Maestro Marcelino Pietrobom”;

➡Thicyane Rocha Viana – EMEFM “Vereador Ângelo Corassa Filho”.

Outros 5 alunos de escolas estaduais e particulares de Paulínia também foram classificados.

O EPTV na Escola é um concurso de redação que envolve os estudantes do último ano do ensino fundamental.

Fonte Prefeitura Municipal

Fotos Prefeitura Municipal