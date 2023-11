Tradicional decoração de Natal em Amparo (SP) vai ganhar musical natalino inédito a partir deste ano

Com mensagens de renovação e esperança, o espetáculo “Floresta Encantada – Musical de Natal” será realizado a partir do dia 17 de novembro e integra um dos mais tradicionais eventos natalinos do estado de São Paulo: o Natal Ypê

O Natal Ypê, tradicional celebração de fim de ano, traz uma grande novidade em 2023: o espetáculo inédito “Floresta Encantada – Musical de Natal”.

Com mensagens de celebração do amor à natureza e entre as pessoas, o musical pretende emocionar visitantes de várias regiões do país.

As apresentações acontecem às sextas, sábados e domingos, entre 17 de novembro e 24 de dezembro, nos jardins da Ypê, em Amparo (SP), com entrada gratuita.

Durante seis finais de semana, os visitantes terão a oportunidade de vivenciar uma jornada imersiva repleta de magia, onde o musical e a decoração de Natal se entrelaçam para criar uma experiência única.

Realizado há mais três décadas, o evento atrai anualmente cerca de 100 mil pessoas. Com a realização do musical, a expectativa é que esse número supere o recorde já alcançado.

O espetáculo Floresta Encantada – Musical de Natal é uma realização da BW Incentiva, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio da Ypê.

Decoração

Ao cruzar os portões dos jardins da Ypê, os visitantes terão a oportunidade de se conectarem com uma atmosfera mágica e encantadora. Neste cenário, as quatro estações do ano são representadas por muitas luzes, flores, folhagens, árvores, animais e surpresas.

Em clima de outono, Papai e Mamãe Noel receberão o público em sua acolhedora Casa da Árvore.

Animais em tamanho real passeiam por todas as florestas, desde a florida primavera até as terras geladas do inverno.

Musical

Realizado em meio à decoração natalina dos jardins da Ypê, o espetáculo “Floresta Encantada – Musical de Natal” gira em torno da Árvore da Vida, o coração da floresta, regida por Crystália, a Rainha da Terra, e Galadriel, o Rei do Céu, juntamente com seus quatro filhos: Verão, Outono, Primavera e Inverno.

Na narrativa, os quatro filhos, ocupados em suas próprias florestas, se afastam da Árvore da Vida, em um momento em que o mundo experimenta a desesperança, o desamor e a desunião.

Com a ajuda da Fada Belina e amigos mágicos, os filhos são reunidos na noite de Natal para resgatar a esperança e reacender a luz na floresta.

A história destaca a importância dos valores familiares, mostrando como a celebração de Natal pode representar a luz que une os corações. Nessa direção, o desejo de mudar o mundo começa por onde o nosso abraço pode alcançar.

O espetáculo promete uma experiência teatral envolvente para toda a família, com performances cativantes, músicas encantadoras e cenários deslumbrantes.

Sobre a Ypê

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.000 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, América do Norte, Ásia e África, e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê e Action Ypê.

SERVIÇO

Natal Ypê 2023 De 17 de novembro a 24 de dezembro Endereço: Avenida Waldyr Beira, 1000 | Amparo (SP) Visitação: sextas, sábados e domingos, das 19h às 22h Musical de Natal: sextas, sábados e domingos, às 20h Banda de Natal: sextas, sábados e domingos, às 21h Site: www.natalype.com.br Entrada gratuita