Confira as atrações do final de semana do Natal Encantado de Artur Nogueira

Shows musicais e festa solidária garantirão atrações para todas as idades entre sexta (15) e domingo (17)

O final de semana em Artur Nogueira promete ser repleto de atrações imperdíveis. Diversos shows musicais de diferentes gêneros e estilos estão programados para animar o “Natal Encantado no Berço da Amizade”.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca a importância da participação da população nesses eventos e reforça o convite: “Convido a todos a prestigiarem esses momentos únicos, fortalecendo o espírito amigo e solidário que nos caracteriza e que tornará nosso final de semana ainda mais especial”, disse.

Todas as atrações se apresentarão no palco montado em frente à Praça da Fonte/Coreto.

SEXTA-FEIRA COM SHOW GOSPEL

Na sexta-feira (15), a Banda Kadoshi e a cantora Talita Martins, destacados no meio gospel, promovem um mega show às 19h. O evento, promovido pelo Conselho de Ministros Evangélicos (Comean) e com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, conta com a participação das igrejas evangélicas locais.

SÁBADO COM SHOW SERTANEJO E DJ

No sábado (16), a dupla João Vitor & Samuel se apresenta a partir das 20h, prometendo uma experiência envolvente para os amantes do sertanejo raiz e universitário. Após o show, o DJ Falcone assume o palco com o melhor da música eletrônica, proporcionando uma viagem no tempo com uma seleção variada de gêneros.

DOMINGO COM FESTA SOLIDÁRIA DE NATAL

No domingo (17), aFesta de Natal reunirá cerca de 1 mil pessoas atendidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, das 10h às 15h, na Praça CEU das Artes. A iniciativa contará com a presença do Papai Noel, brinquedos infláveis, cortes de cabelo, presentes, pintura no rosto, lanches, guloseimas e outras surpresas.

SAMBA PARA FECHA O DOMINGO

Além disso, o domingo (17) será embalado pelo Grupo Samba Brazucas, que se apresenta a partir das 20h, trazendo o melhor da música brasileira para Artur Nogueira.