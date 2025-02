16ª ECOTUR: Cosmópolis Promove Caminhada de Ecoturismo em Meio à Natureza

No dia 23 de fevereiro, os amantes do ecoturismo terão a oportunidade de participar da 16ª ECOTUR – Caminhada de Ecoturismo de Cosmópolis. O evento promete uma experiência imersiva na natureza, com um percurso de 10 km (ida e volta), passando por pontos de grande beleza e significado histórico na região.

A caminhada começa às 7h, com encontro marcado no Suco do Luís, de onde os participantes partirão em comboio até a Capela de Santa Bárbara, local que marca o início oficial do trajeto. Durante o percurso, haverá paradas estratégicas na Caixinha e no Pinicão, proporcionando momentos de descanso e contemplação da paisagem.

Os organizadores reforçam a importância de cada participante levar sua garrafinha de água, protetor solar e muita disposição para aproveitar ao máximo essa vivência ao ar livre.

A ECOTUR de Cosmópolis se consolidou como um dos eventos mais aguardados pelos apreciadores do turismo ecológico, proporcionando uma experiência única de contato com a natureza e cultura local. Não perca essa oportunidade de renovar as energias e explorar as belezas naturais da região!