Campinas reforça protagonismo ambiental na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente

Delegação da cidade participa de debates em Brasília que visam enfrentar a crise climática e contribuir com o novo Plano Nacional do Clima

Campinas marca presença na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que se encerra nesta sexta-feira (9), em Brasília. Representada por cinco delegados, a cidade participa da construção de propostas para enfrentar os desafios da crise climática, com foco na transição ecológica, redução de emissões de carbono e adaptação das políticas ambientais à realidade urbana.

Com o tema “Emergência climática: o desafio da transformação ecológica”, o evento reúne representantes de todo o país e está estruturado em cinco eixos temáticos: Mitigação, Adaptação e Preparação para Desastres, Justiça Climática, Transformação Ecológica e Governança e Educação Ambiental. As propostas discutidas ao longo da conferência servirão de base para o novo Plano Nacional do Clima, previsto para ser lançado em 2025.

Desde o início do ano, Campinas tem tido atuação destacada no processo. Em janeiro, sediou a 1ª Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente da Região Metropolitana e, dias depois, promoveu a 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Nessas etapas, foram elaboradas as propostas locais e eleitos os delegados que representam a sociedade civil, o poder público e o setor privado na conferência nacional.

A delegação campineira é composta por Marcela Cristiane Pupin, Mario Jorge Bonfante Lançone, Marcos Oliveira, Mariah Neves e Vera Luz. Eles têm defendido pautas voltadas à justiça ambiental, transformação ecológica e fortalecimento da participação social nas políticas climáticas.

Para Marcos Oliveira, representante dos brigadistas civis, a conferência é uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho das brigadas e discutir sua regulamentação nacional. “É fundamental reconhecer o papel das brigadas na mitigação de incêndios em áreas florestais e na articulação com os povos originários para garantir a preservação desses territórios”, afirmou.

Mariah Neves, delegada e representante indígena, celebrou os avanços obtidos nas pautas de justiça ambiental. “Estamos comemorando a aprovação de propostas que colocam os povos originários como parte da solução para os desafios climáticos. importante lembrar da luta para garantir voz às mulheres, pretos e indígenas neste processo”, declarou.

O secretário municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Braz Adegas Júnior, destacou o papel estratégico de Campinas na agenda ambiental. “A cidade reafirma sua vocação para liderar políticas públicas sustentáveis e resilientes diante das mudanças climáticas, tanto no cenário regional quanto nacional”, pontuou.