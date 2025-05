Jaguariúna adere ao programa estadual SuperAção SP

Representantes do município participaram do lançamento oficial no Palácio dos Bandeirantes

Representantes do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaguariúna participaram nesta terça-feira, dia 20 de maio, do lançamento do programa SuperAção SP, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

O novo programa é voltado à superação da pobreza por meio do atendimento personalizado às famílias em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é criar condições para que essas famílias tenham apoio e acesso a oportunidades para alcançar emancipação e autonomia.

Segundo o Governo do Estado, o SuperAção SP reúne 29 políticas públicas de diferentes secretarias para atendimento às famílias. Cada núcleo familiar recebe um plano de desenvolvimento individualizado, com acompanhamento técnico, definição de metas e apoio contínuo para alcançar a autonomia e superar a pobreza.

“Jaguariúna é um dos municípios que aderiram ao programa. Vamos ter cursos de qualificação que serão realizados de 9 a 20 de junho. Vem novidade por aí”, disse a presidente do Fundo Social de Jaguariúna, Bernadete Hilário, que participou do lançamento do programa.

Foto: divulgação