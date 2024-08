Captura de procurado em Mogi Mirim: Força Tática realiza prisão durante patrulhamento

Na noite de 02 de agosto, a Equipe de Força Tática, em patrulhamento pela área da 2ª Companhia PM no município de Mogi Mirim, realizou a prisão de um indivíduo procurado pela Justiça. Durante a operação, que visava a prevenção de atos ilícitos, os policiais avistaram o indiciado R. passando um objeto a outro indivíduo. Ao perceberem a presença policial, ambos tentaram se dispersar, com um indo para cada lado da via.

A equipe, então, decidiu realizar a abordagem e a busca, encontrando apenas um aparelho celular com o indiciado. Contudo, após consultas ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi constatado que o indiciado R. possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de agressão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. O delegado ratificou a prisão, e o indiciado permanece à disposição da Justiça.