POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMA DE FOGO, EM MOGI GUAÇU.

No final da tarde de quinta feira (13), por volta das 17h55min, os policiais militares estavam em patrulhamento quando viram um veículo HB 20, com dois ocupantes, sendo que, ao notarem a presença policial, o condutor acelerou em meio ao trânsito, sendo dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, que não foi obedecida. Com apoio de outras equipes, foi feito um breve acompanhamento, até que foi possível realizar a abordagem em um posto de combustíveis no Parque do Estado I. Com os ocupantes J.F.S., de 27 anos, que era o condutor, e o passageiro, V.J.S.J., de 20 anos, nada de ilícito havia. Durante a busca veicular foi encontrado um revólver de calibre .32, com seis munições, no assoalho do carro, do lado do passageiro. Ao serem questionados, V. disse que não era seu, mas que estaria recebendo um certo valor para levar para um terceiro, não dizendo quem seria. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o passageiro pagou fiança de R$ 1518,00 e foi liberado, a arma foi apreendida e o condutor foi liberado.