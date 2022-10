1ª Audiência Pública sobre novo Plano Diretor acontece hoje em Artur Nogueira

Evento acontece no Ginásio da Prefeitura, na Av. XV de Novembro, às

19h

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Planejamento,

convida os munícipes a participarem da 1ª Audiência Pública para

elaboração do novo Plano Diretor. O evento acontece nesta terça-feira

(18), às 19h, na Prefeitura Municipal.

O Plano Diretor Municipal, estabelecido na Constituição Federal de

1988, é o mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo

urbano, tomando por base um lado de interesses coletivos e difusos tais

como a preservação da natureza e da memória, e de outro interesses

particulares de seus moradores.

Durante a audiência, será apresentado o diagnóstico consolidado de

questões administrativas, sociais, econômicas e urbanas da cidade, bem

como as possíveis soluções elaboradas e as propostas de diretrizes.

A Prefeitura Municipal está localizada na Avenida XV de Novembro, 1400,

Jardim Planalto.

NOVO PLANO DIRETOR

O anúncio da elaboração do novo Plano Diretor foi feito pela

Prefeitura cerca de 15 anos depois do lançamento do atual Plano, que

ocorreu em 2006. Este propõe reverter uma série de equívocos

urbanísticos cometidos nos últimos anos.

De acordo com a pasta de Planejamento, a elaboração de um novo Plano

Diretor é de extrema urgência, visto que Artur Nogueira cresceu 25% em

10 anos de forma desordenada em grande parte do período.

A secretaria frisa que não seria possível a revisão e

reaproveitamento do atual Plano, visto que tais práticas de revisão

deveriam ser feitas de cinco em cinco anos, o que nunca aconteceu em 15

anos. A pasta pontua que diversos problemas acabaram surgindo em

consequência dos vários anos de falta de planejamento.