1ª Caminhada pela Igualdade Racial tem grande adesão em Itapira

Na última quarta-feira, 20 de novembro, ocorreu a 1ª Caminhada pela Igualdade Racial. O evento foi organizado pelo Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial) em parceria com as Secretarias de Promoção Social, Cultura e Turismo e Esportes e Lazer.

A caminhada teve início no Parque Juca Mulato, onde o aquecimento foi comandado pelo grupo FlashHouse. Em seguida o grupo seguiu em direção à Fepasa, encontrando-se com a Congada Mineira de Itapira. Na estação, onde também ocorria a tradicional feira noturna, o público pode acompanhar e conhecer diversas oficinas como a de turbantes e tranças, maquiagens para pele preta, além de exposições de livros e cartazes alusivos ao tema. Um pouco mais tarde, a banda BlackOut garantiu a diversão de todos com uma roda de samba.

Para Luciana Menezes, presidente do Compir, o evento foi de extrema importância para todos: “Esse evento permitiu que a população participasse e conhecesse um pouco mais a respeito das culturas, religiões e costumes do povo preto, e, através disso, também compreender os motivos reais de termos um feriado como o da Consciência Negra. Estamos preparando mais intervenções como essa para que possamos levar a causa da Igualdade Racial adiante”, frisou.

O prefeito Toninho Bellini e o vice Mario da Fonseca participaram das atividades, que foram avaliadas positivamente. “No final do ano passado Itapira aderiu ao Pacto Coletivo por Cidades Antirracistas. Eventos como esse são de extrema importância para que nossa cidade esteja cada vez mais prezando pelo respeito e pela igualdade racial” disse o chefe do executivo.

O contato com o Compir pode ser realizado através do telefone (19) 3813.9510.