1º Encontro de Proprietários de Bares, Restaurantes e Hotéis de Mogi Mirim

Sincomercio, Senac Mogi Guaçu e ABARH promove encontro exclusivo para

empresários do setor gastronômico em Mogi Mirim

O Sincomercio de Mogi Mirim, em parceria com o Senac Mogi Guaçu e a

ABARH, conduziu com êxito o “1º Encontro de Proprietários de Bares,

Restaurantes e Hotéis de Mogi Mirim”. Realizado em 6 de fevereiro, nas

instalações do Sincomercio de Mogi Mirim, o evento destacou-se como

uma noite voltada para o aprimoramento profissional e o fortalecimento

do setor gastronômico e de lazer na região.

Sob a competente organização do Sincomercio, com o apoio estratégico

da ABARH e a valiosa colaboração do Senac Mogi Guaçu, os empresários

desfrutaram de uma experiência exclusiva repleta de oportunidades de

networking e degustações gastronômicas. O ponto alto da noite foi um

delicioso jantar preparado pelos talentosos futuros chefs do Senac Mogi

Guaçu, destacando o compromisso da instituição com o desenvolvimento

profissional e a formação de novos talentos.

José Antônio Scomparin, presidente do Sincomercio de Mogi Mirim,

ressaltou a relevância do evento para o comércio local, enfatizando o

papel da entidade na busca pela profissionalização das empresas do

setor.

Florentino Luiz Gonçalves, Presidente da ABARH, destacou a importância

do encontro para a Baixa Mogiana, ressaltando as oportunidades de

networking e o planejamento para a valorização dos profissionais do

setor.

Nelson Theodoro, Diretor da FecomercioSP, expressou confiança no papel

crucial do Senac Mogi Guaçu, reconhecendo a instituição como uma

ferramenta capacitada para fortalecer o setor e contribuir para o

desenvolvimento profissional.

Além das experiências gastronômicas, o evento proporcionou um

ambiente propício para a criação de novas conexões e exploração de

possíveis parcerias. A noite promete ser lembrada como um marco

inesquecível para a comunidade gastronômica de Mogi Mirim,

impulsionando o setor para novos patamares de excelência e

colaboração.

Sobre os Organizadores

Sincomercio de Mogi Mirim: Representa o comércio e serviços, promove o

desenvolvimento e a representatividade do setor.

ABARH: Entidade empresarial de caráter associativo cujo objetivo é

representar e fomentar o setor de alimentação fora do lar (AFL),

facilitando o empreendedorismo e aprimorando a qualidade de vida em toda

a Baixa Mogiana.

Senac Mogi Guaçu: Referência em educação profissional, oferece

cursos de qualidade, preparando os futuros profissionais para os

desafios do mercado.

FecomercioSP: Representa todos os sindicatos patronais dos setores de

comércio e serviço de São Paulo.