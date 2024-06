1º Simpósio do Conhecimento Condominial discute desde sustentabilidade à inteligência de segurança

Evento acontece na CIESP Campinas no dia 14 de junho com palestras de especialistas abrangendo diversos temas do mundo condominial

Meio ambiente, sustentabilidade, estruturas de edificações, tecnologia e segurança. Esses são os principais temas do 1º Simpósio do Conhecimento Condominial promovido pelo Café com Síndico, maior evento itinerante do setor de condomínios do estado de São Paulo. O encontro acontece no dia 14 de junho, a partir das 14h, na CIESP Campinas.

Além das sete palestras com especialista (abrangendo diversos temas do mundo condominial), o evento contará com a presença de inúmeras empresas expondo seus produtos e serviços para condomínios, um Café da tarde Junino, sorteios de vários prêmios pelos expositores e um grande sorteio de R$ 1.000,00 patrocinado pelo Café com Síndico.

“Tudo isso é 100% gratuito para síndicos, subsíndicos, zeladores, porteiros, conselheiros e presidentes de associações”, avisa a administradora de empresas Luciana Remondi, diretora do Café com Síndico. Para participar é necessário inscrever-se no link https://cafecomsindico.com/eventos.

O Simpósio sediará, ainda, o painel “Inteligência da Segurança nos condomínios” com o secretário municipal de Segurança de Campinas, Christiano Biggi, o diretor da Habicamp Campinas e Fundador do Grupo Serv Camp-Terceirização, Paulo Campana, e a comandante Geral da Guarda Municipal de Campinas, Maria de Lourdes Soares. Será demonstrada a tecnologia utilizada para integrar câmeras do CONSEG com os condomínios.

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS

• Engenharia ambiental – Biólogo Gabriel Locatelli – “Pragas X Condomínios – Como lidar com infestações de animais não desejáveis?”

• Engenharia estrutural – Eng. Thiago Santos – “Normas para envidraçamento de sacadas”

• Engenharia civil – C.E.O. da AAM Engenharia Antonio Junior – “Valorização do condomínio por meio da manutenção predial”

• Sustentabilidade – Josué Diniz de Alencar – “Benefícios do Gás GLP”

• Regeneração Urbana e o Futuro da Vida Condominial – Diretor da LelloLab, Filipe Cassapo

• Bate papo com a Superlógica.

SERVIÇO

1º Simpósio do Conhecimento Condominial

Data: 14 de junho (Sexta)

Horário: a partir das 14h

Local: CIESP Campinas – Rua Padre Camargo de Lacerda, 37 – Jardim Chapadão, Campinas-SP

Localização: https://maps.app.goo.gl/4aH8kLRfqHeaxkR2A

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO LINK:

https://cafecomsindico.com/eventos

VAGAS LIMITADAS!

Mais informações:

Luciana (19) 98132-6667

Lucimeire (19) 99778-5251