22º Veiling Market apresenta novidades em plantas e novos projetos para os produtores

Além de apresentar os novos produtos e as tendências do mercado de flores e plantas ornamentais no Brasil, o evento Veiling Market, que alcança a sua 22ª edição, permite a realização de negociações diretas entre compradores e produtores cooperados, a médio e longo prazos.

Este ano, a Cooperativa terá dois estandes especiais para o reposicionamento e relançamento dos projetos “Plante Ar Puro” e “Colours”. Os dois serão apresentados aos participantes no dia 14 de outubro. O debate sobre “Plante Ar Puro” acontece das 9h30 às 10h30 com o consultor Antônio Hélio Junqueira, da Hórtica Consultoria, Estudos de Tendências e Inteligência de Mercado, e com o biólogo e plant influencer Samuel Gonçalves, do “Um botânico no apartamento”. O “Projeto Colours” será apresentado às 15h, também pelo consultor Antonio Hélio Junqueira. As apresentações e as palestras serão transmitidas online pelo endereço www.veilingmarket.com.br.

“Trata-se de uma feira de negócios com o objetivo de promover o encontro dos nossos produtores com os profissionais ligados a todos os elos da cadeia de flores e plantas, como atacadistas, floristas, decoradores, paisagistas e designers de interiores. O Veiling Market permite, também, de forma simples e direta, obter um feedback do mercado e identificar as tendências e nichos comerciais para oportunizar novos negócios”, explica o CEO da Cooperativa Veiling Holambra (CVH), Jorge Possato.

Por meio desta negociação direta, os compradores podem fazer reservas ou compras antecipadas das produções de flores e plantas para garantir bons preços, independentemente das oscilações de mercado.

Novidades no mercado

Entre as novidades apresentadas pelos produtores está o gerânio Maverick (Flora Hiranaka) e a begônia Maculata, no pote 13, caracterizada por folhas alongadas e assimétricas, verdes na parte frontal e vermelhas no verso, com várias e charmosas bolinhas brancas, da Flora Fujimaki.

A Flora Okubo traz as suculentas Monanthes Polyphylla (tufadas, com até 12 centímetros de altura e com pequenas rosetas de muitas folhas), o Kalanchoe Beharensis in nauta e colours (tipo arbustivo, com crescimento que pode atingir até 2 metros de altura, caule fino e comprido e folhas aveludadas com formato triangular de bordas recortadas e enrugadas) e a echeveria Dionysos Colours, com folhas verdes e carnudas com bordas que variam do marrom escuro ao vermelho.

O Sítio Salland destaca a Coprosma, conhecida como “planta-espelho”, em três variedades de cores e em porta vasos variados. Trata-se de uma espécie arbustiva, lenhosa e de folhagem ornamental, nativa da Nova Zelândia. No estande do Rancho Raízes, poderá ser encontrada a Cúrcuma (conhecida como “Açafrão da Cochinchina”, essa planta perene mede entre 50 cm e 1 m de altura).

A Flor Balão (Platycodon grandiflorus), uma flor do campo originária do Japão e da Coreia do Sul que foi melhorada geneticamente para ser cultivada em vaso, é a novidade do Sítio Três Estrelas. A flor ganhou esse nome pelo formato do seu botão que se enche de ar e se colore de azul, branco ou rosa. Após estar completamente “cheio”, é mágico acompanhar a abertura das flores.

O produtor Joost destaca as Euphorbia Miliiana, uma novidade para o setor de jardinagem. Popularmente conhecidas como coroa-de-cristo, as Miliianas foram selecionadas geneticamente por serem compactas e possuírem várias cores, como branca, amarela, vermelha, rosa e bicolor. Outra novidade são os kalanchoes bicolores com cores intensas e extravagantes e cultivadas nos potes 11 e 15 e na cuia 21 cm.

Por fim, a Acosta Plantas incluiu em seu portfólio, este ano, a Calathea Orbifolia, produzida no pote 23, e a Fazenda Terra Viva lança o buquê “Petit”, bem menor do que os tradicionais. Ele cabe na palma da mão e traz elegância e sofisticação no conjunto das flores de corte inovadoras, duráveis, modernas e diferentes, como a Craspédia, Limonium, Eryngium, Pagoda, além de diversas outras flores do campo.

Projetos “Colours” e “Plante ar puro”

O Projeto Colours incorpora uma ampla releitura, ao criar uma nova concepção técnica e educativa sobre as plantas e flores colorizadas que representam uma tendência mundial, acentuada neste momento de renascimento e superação. Alinhada com os movimentos internacionais do consumo, a CVH estabelece, com esse projeto, a sua linha ética, tecnológica e ambiental para a oferta de flores e plantas colorizadas, garantindo a total segurança, qualidade e inocuidade dos processos e materiais empregados na colorização.

Os produtos oferecidos estão sendo testados em experimentações científicas no Centro de Testes da CVH e seus resultados serão amplamente divulgados em publicações da área. Além disso, os produtores interessados na oferta de flores e plantas colorizadas terão seus processos e produtos registrados, controlados e avaliados, com a garantia de total inocuidade (não prejudicial) às plantas, às pessoas e ao meio ambiente. Para tanto, a CVH já implantou processos e procedimentos de registro, controle, análise, certificação de qualidade e conformidade de todas as flores e plantas incluídas na categoria.

Já o Projeto “Plante Ar Puro”, uma iniciativa da Cooperativa Veiling Holambra materializada no portal “Inspire Veiling” (http://inspire.veiling.com.br/plante-ar-puro/), apresenta uma nova concepção técnica e educativa para a informação, sensibilização e educação dos consumidores a respeito do convívio com as flores e plantas ornamentais e sobre a saúde e bem-estar proporcionados por essas práticas.

O conteúdo oferecido é composto por narrativas elaboradas a partir de resultados de pesquisas científicas internacionais sobre os benefícios da presença das flores e das plantas ornamentais sobre o ambiente, especialmente na purificação do ar. Além disso, explora o conhecimento sobre os efeitos das flores e plantas na diminuição da ansiedade e do estresse e nos estímulos à harmonia, ao equilíbrio, à concentração mental e à saúde em geral.