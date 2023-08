23º Campeonato de Karatê Copa Posse UKCA 2023

Da Redação

Fotos Divulgação Prefeitura Municipal

Santo Antônio de Posse se prepara para receber mais um evento esportivo: o 23º Campeonato de Karatê Copa Posse UKCA 2023. Com o objetivo de promover a cultura do karatê, incentivar a prática esportiva e a competição saudável, o evento promete reunir atletas, espectadores e entusiastas do karatê em um dia repleto de energia e técnica.

Um Dia de Habilidades e Espírito Esportivo

No dia 20 de agosto, as 9h, o Ginásio da Escola CIEF se tornará o epicentro da arte marcial japonesa, com a realização do 23º Campeonato de Karatê Copa Posse UKCA.

A competição será ministrada pelo renomado Sensei Edson, um instrutor experiente e respeitado na comunidade de karatê.

Uma das características notáveis deste campeonato é a entrada franca. A organização está comprometida em oferecer acesso a todos os interessados em assistir às lutas e torcer pelos competidores.

Seja você um praticante de karatê, um entusiasta das artes marciais ou simplesmente alguém em busca de um dia repleto de ação e cultura, o 23º Campeonato de Karatê Copa Posse UKCA 2023 é o lugar certo para estar. Venha prestigiar o talento e a dedicação dos competidores, além de mergulhar na atmosfera única que somente os eventos esportivos podem proporcionar.

Marcado para acontecer no Ginásio da Escola CIEF em Santo Antônio de Posse, este campeonato promete ser uma jornada emocionante pelo mundo do karatê. Esteja presente para fazer parte dessa celebração do esporte, da tradição e do espírito de competição saudável.