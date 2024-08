25º “Festival de Pipas” acontece neste domingo, 18 de agosto, no Morro do Cristo

Neste domingo, 18 de agosto, será realizado o 25º Festival de Pipas, no Complexo Turístico do Morro do Cristo, das 9h às 12h, e as inscrições devem ser feitas no local, antes do início da competição, com a doação de um quilo de alimento não perecível por concorrente. A arrecadação será destinada a entidade beneficente da Cidade.

O objetivo do tradicional Festival é a confraternização, a união das famílias, dos moradores e visitantes, aliás, lema adotado desde a primeira edição. Os regularmente inscritos concorrerão nas categorias: “Maior, Beleza, Engenharia e Criatividade, Pipeiro Mais Jovem e Pipeiro Mais Velho”.

Continua prevalecendo a proibição do uso de Cerol e Linha Chilena. Haverá Bar no local e a comercialização de pipas, para quem desejar participar do evento e não teve como produzir a sua própria estrutura (pipa, papagaio, pandorga, arraia, quadrado, entre outros).

A opinião é reforçada pelo organizador do evento (Circuito Mais Brasil Eventos), Moacir Bueno. “O Festival de Pipas, que tem o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, com suporte das secretarias municipais de Saúde e Turismo, da Prefeitura de Pedreira, envolve toda a família. Todos participam. Avós, pais, filhos e netos. Todos unidos em uma só confraternização. Eles ainda têm a satisfação de concorrerem nas várias categorias, porém, o que mais vale é o resgate de um brinquedo popular de baixo custo e o encontro num dos mais aprazíveis locais de Pedreira”, destaca o organizador Bueno.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato convida a todos os amantes da arte de empinar pipas a participarem e colorirem o céu pedreirense. “Sem dúvida é um domingo diferente, com momentos de lazer para toda a família, esperamos contar com a participação da população no tradicional Festival de Pipas no Morro do Cristo”, ressalta o Secretário de Esportes Patão.

Nesta edição haverá o sorteio de uma Bicicleta entre os participantes inscritos. Informações também podem ser obtidas pelo telefone: (19) 99825-1063.