26ª Edição da Campinas Decor é uma oportunidade de se conectar com as mais modernas tendências de decoração e design

Maior mostra de arquitetura do interior paulista acontece de 29 de março a 26 de maio

As obras de revitalização do histórico Prédio do Relógio, uma das joias arquitetônicas do Pátio Ferroviário, estão a todo vapor para receber a 26ª edição da Campinas Decor 2024, renomada mostra de Arquitetura, Decoração e Paisagismo.

Este ano, o evento assume um papel crucial na preservação e valorização da história do transporte no município, transformando o Prédio do Relógio, com seus 118 anos de história, em um palco para a expressão criativa e inovadora de arquitetos, decoradores e paisagistas renomados da região.

História preservada e reinterpretada: o Prédio do Relógio

Inaugurado em 1903, o Prédio do Relógio desempenhou um papel vital abrigando as Oficinas da Cia Mogiana, onde locomotivas eram reparadas, conservadas e construídas nas décadas seguintes. Este local rico em história será adaptado para receber entre 45 e 50 ambientes internos e externos, incluindo studios, lofts, restaurante, bar, café, ambientes residenciais, e uma área de entretenimento inédita.

A edição de 2024 promete ser um ponto de encontro para entusiastas de arquitetura e decoração, oferecendo oportunidades únicas para:

Descobrir Novas Tendências: explore ambientes inovadores e projetos sem barreiras.

Experienciar Soluções em Urbanização: conheça propostas arrojadas para o desenvolvimento urbano.

Buscar Novos Profissionais: conecte-se com os principais talentos da região.

Inspirar-se com Projetos Sem Limites: deixe-se encantar por ideias criativas e audaciosas.

Conectar-se com Mentes Criativas: troque experiências e ideias com os principais profissionais do setor.

Conhecer Ambientes Revitalizados: testemunhe a transformação do Prédio do Relógio em espaços surpreendentes.

Sobre a Campinas Decor

A Campinas Decor, inicialmente concebida nos anos 90 para fortalecer o mercado local de arquitetura e decoração, cresceu ao longo dos anos, alcançando reconhecimento nacional. Hoje, é um espaço de referência para o lançamento de produtos de marcas renomadas do interior, proporcionando um ambiente rico para a interação entre profissionais, patrocinadores, apoiadores e visitantes.

Serviço

A 26ª edição da Campinas Decor acontecerá entre 29 de março e 26 de maio de 2024, no Prédio do Relógio do Pátio Ferroviário.

Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira, 1380, Vila Industrial – Campinas / SP

Para mais informações, entre em contato: (19) 99378-7008