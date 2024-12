Furto de bicicleta termina com agressão e detenção popular em Mogi Guaçu

Na noite de 13 de dezembro, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de furto em andamento em Mogi Guaçu. Segundo o boletim de ocorrência, populares haviam detido um indivíduo após o furto de uma bicicleta. No local, a equipe da PM entrou em contato com a vítima, que confirmou ter tido sua bicicleta subtraída, mas recuperada pelos populares antes da chegada da polícia. A vítima, visivelmente abalada, preferiu não registrar a ocorrência formal e optou por retornar para casa com o veículo recuperado.

O suspeito, identificado como L., foi encontrado sentado na calçada com ferimentos no rosto e no corpo. Ele admitiu ter furtado a bicicleta e relatou que, durante a tentativa de fuga, foi atropelado por um veículo branco. Após o atropelamento, ele continuou a fuga a pé, mas foi alcançado por populares que o imobilizaram e, segundo o próprio, o agrediram no local.

Uma testemunha, o senhor D., que presenciou a detenção, informou à PM que não poderia se dirigir à delegacia por estar em horário de trabalho, mas se colocou à disposição para prestar informações, se necessário.

L. foi conduzido ao Pronto Atendimento do Jardim Novo, onde recebeu atendimento médico. O médico constatou escoriações no dorso, quadril, joelho esquerdo, rosto e um corte no supercílio esquerdo, que precisou de sutura. Após o atendimento, o indivíduo foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu.

No CPJ, o delegado de plantão registrou o caso como boletim de ocorrência não criminal. Após os procedimentos legais, L. foi liberado.