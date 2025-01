Equipes têm até o dia 7 de janeiro para confirmar presença no Municipal de Futsal

Imagem Ilustrativa

A Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo informa que as equipes interessadas em participar do Campeonato Municipal de Futsal, tem até o dia 7 de janeiro para assinar os documentos para confirmar na competição.

Das 37 equipes que sinalizaram a presença, 24 assinaram a documentação. O torneio é um dos maiores do Circuito das Águas Paulista e abre a temporada do esporte da cidade.

Os times ainda podem apresentar a intenção de participação da https://bit.ly/cadastrofutsalamparo25. Para a competição, o time pode confirmar a presença até o 7 de janeiro. A agremiação necessita ter o mínimo de 10 atletas para poder jogar o torneio e deve apresentar os nomes até a data limite para confirmação no campeonato.

O dirigente responsável pela equipe deve comparecer no Centro Esportivo do Trabalhador (Bolão), situado a Rua Rodrigo de Arruda Botelho, 107, portando um documento oficial com foto e assinar a declaração de que está de acordo com o regulamento da competição. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas.