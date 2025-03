29ª Veiling Market movimenta R$ 100 milhões e antecipa tendências do setor de flores e plantas

Comerciantes de praticamente todos os estados brasileiros compareceram a feira para conhecer as novidades da floricultura nacional e, principalmente, para antecipar a compra de flores e plantas ornamentais para o Dia das Mães e para o Dia dos Namorados que juntos, representam ¼ das vendas anuais deste segmento.

A maior feira da floricultura nacional, realizada nos dias 13 e 14 de março pela Cooperativa Veiling Holambra, consolidou-se mais uma vez como o maior evento de negócios do setor de flores e plantas ornamentais no Brasil. O evento reuniu mais de 160 produtores e movimentou cerca de R$ 100 milhões em transações, segundo estimativas de Jorge Possato, CEO da Cooperativa. O evento recebeu 2.306 visitantes e atraiu médios e grandes distribuidores de todo o país, que puderam conhecer as principais tendências para o mercado em 2025, além de planejar compras para datas estratégicas, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. O Veiling Market proporcionou um espaço exclusivo para negociações diretas entre produtores e distribuidores, evitando a dinâmica do leilão da cooperativa, onde as vendas acontecem em ritmo acelerado, com uma transação a cada 1,5 segundo.

Com essa possibilidade de aquisições antecipadas, os distribuidores garantiram melhores condições de preço e disponibilidade de produtos, que serão entregues conforme a necessidade do mercado. Os compradores incluem centrais de abastecimento (Ceasas e Ceagesp), supermercados, garden centers, floriculturas, redes de autosserviço e decoradores, que aproveitaram a oportunidade para assegurar estoques para os próximos meses. O sucesso da 29ª edição reforça a importância do Veiling Market como um termômetro do setor, impulsionando o desenvolvimento do mercado e garantindo previsibilidade para produtores e distribuidores. Para a próxima edição, em setembro de 2025, o evento deve seguir apostando em inovação e na intermediação da negociação entre produtores e distribuidores do segmento de flores e plantas ornamentais.