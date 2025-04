2ª Edição da Feijuca na Roça, Promessa de Sabor e Muita Animação no Tina na Roça

Evento promete agitação comando a combinação perfeita: feijoada, samba e sertanejo.

Mogi Mirim e região já podem marcar na agenda: a 2ª Feijuca na Roça está chegando para esquentar o outono e repetir a dose de alegria que contagiou a cidade em maio de 2024. O palco dessa celebração da culinária brasileira e da boa música , é no charmoso Tina na Roça, um recanto especial localizado em Mogi Mirim que se consolidou como ponto de encontro para quem busca momentos de descontração e sabor.

A primeira edição da Feijuca na Roça não apenas marcou a estreia do Tina na Roça no universo dos eventos, como também superou todas as expectativas. Sob o comando do talentoso Tina Gonçalves, o restaurante recebeu mais de 300 pessoas ávidas por saborear uma feijoada preparada com esmero e embalada por ritmos contagiantes de samba e sertanejo. Aquele sábado memorável se estendeu pela noite, deixando um gostinho de quero mais na boca dos presentes.

O sucesso da Feijuca impulsionou o Tina na Roça a promover outros eventos que também caíram no gosto do público mogimiriano e região (já que o restaurante esta localizado entre algumas cidades, nas proximidades da Bocaina), como Churrascada, a Noite Flash Back, o eclético Sambanejo e as tradicionais Rodas de Samba. E as boas notícias não param por aí: o restaurante já planeja novas edições desses eventos, com datas a serem divulgadas em breve.

Agora, os holofotes se voltam para a aguardada 2ª Feijuca na Roça, que promete chegar com ainda mais novidades para o público. Mantendo a fórmula de sucesso, o evento terá o samba e o sertanejo como seus pilares musicais, garantindo uma trilha sonora vibrante para acompanhar a estrela principal: a deliciosa feijoada do “comandante” Tina Gonçalves.

Os convites para essa festa imperdível já estão sendo disputados e a organização alerta: a procura está intensa e é bom garantir o seu o quanto antes. Assim como na primeira edição, os lotes são limitados e podem ter seus valores alterados conforme a demanda. Portanto, não deixe para a última hora!

Para quem ainda não conhece, o Tina na Roça abre suas portas aos sábados e domingos a partir das 11h30, oferecendo um cardápio variado e um ambiente acolhedor para desfrutar de momentos agradáveis com a família e amigos. Além disso, o espaço também está à disposição para a realização de eventos particulares e corporativos, adaptando-se às necessidades de cada cliente.

Não perca a chance de participar dessa experiência única que combina o melhor da gastronomia com a energia contagiante da música brasileira. Para mais informações sobre a 2ª Feijuca na Roça, reservas e eventos, entre em contato através do WhatsApp: 19 99835.1384.

TINA NA ROÇA

MMR-235 – Mogi Mirim, SP (próximo da Bocaina)

Whats App 19 99835.1384

Prepare-se para mais um dia inesquecível no Tina na Roça!