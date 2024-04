2ª Feira Rural “Mãos que Geram” acontece no Mirante do Morro do Cristo neste domingo, 14 de abril

Contando com o apoio da Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, o Grupo “Ramificar” estará promove neste domingo, 14 de abril, nas dependências do Mirante do Morro do Cristo, a 2ª Feira Rural “Mãos que Geram”, das 9h às 16h, com entrada gratuita.

Segundo informou a representante da “Ramificar” Ivone Araújo, a população poderá degustar e comprar produtos da Agricultura Familiar. “A Feira visa resgatar os valores da vida rural, integrando produtores e consumidores que buscam qualidade de vida”, destaca a responsável pela organização.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, convida a população para prestigiar a Feira Rural. “Nosso Mirante do Morro do Cristo é um espaço excelente para exposições e feiras como a que estará acontecendo no domingo, 14 de abril, esperamos contar com a presença de todos que admiram os produtos rurais feitos pelos nossos agricultores”, concluiu.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone (19) 99716-8558.