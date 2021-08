2º Campeonato Virtual de Xadrez definirá campeões no fim de semana

Promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o 2º Campeonato Virtual de Xadrez de Mogi Guaçu, que começou em 19 de junho, conhecerá os campeões de cada categoria no próximo final de semana.

As partidas terão transmissões ao vivo, sempre a partir das 13h30, no sábado, 21 de agosto, para as disputas do bronze pelo link https://youtu.be/ZKCYmgzhz3Y e no domingo, 22 de agosto, disputas pelo título das divisões Ouro Juvenil, Ouro Livre, Platina e Diamante no link https://youtu.be/jpv8OhbTi1w.

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva, a integração dos enxadristas da cidade e a difusão do conhecimento da modalidade, o torneio registrou 83 inscritos e chega na etapa final com 16 participantes na busca pelo título, após 58 dias de competição e mais de 700 partidas disputadas.

O campeonato foi dividido em três fases. Na primeira, por meio de sorteio, todos os participantes foram divididos em grupos, nos quais jogaram entre si. Na seguinte, de acordo com a colocação anterior, os concorrentes foram classificados em três divisões: Diamante, para primeiros colocados, Platina para colocações intermediárias e Ouro para os últimos colocados.

“Depois disso, os participantes foram divididos em grupos novamente – dos quais cada campeão de chave avançou para a terceira e última fase do campeonato”, contou o organizador do torneio, Wendel Assis.

Segundo ele, o torneio permite que enxadristas dos mais variados níveis técnicos, sejam eles iniciantes, avançados ou profissionais, joguem entre si, sem serem prejudicados, já que na segunda fase a tendência é cada participante disputar a divisão com jogadores do seu nível de jogo.

Título

No domingo, 15 de agosto, Mogi Guaçu sagrou-se campeã na modalidade de xadrez dos Jogos do SESI (Serviço Social da Indústria), evento regional disputado por 31 enxadristas de maneira virtual.

Conquistando 100% dos pontos possíveis o enxadrista Wendel Assis venceu o evento, enquanto que o atleta Ramés Freitas conquistou o vice-campeonato. Além deles, Edson Rodrigues conquistou o 5º lugar, Lélio de Almeida a 7ª colocação e Alisson Rodrigues terminou na 12ª posição.