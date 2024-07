2º FESTIVAL DE GINÁSTICA RÍTMICA REÚNE ALUNAS DO PROJETO CAMPEÕES NO AZULÃO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, realizou neste sábado, dia 29 de junho, no Ginásio do Azulão, o 2º Festival de Ginástica Rítmica do Projeto Campeões, com a participação de 44 alunas das escolinhas gratuitas da modalidade.

O evento fechou o semestre de atividades do projeto. O tema desta edição do festival – “Sing” –visou passar uma mensagem de superação e de que não podemos desistir de nossos sonhos e de que é necessário ter perseverança para seguir em frente.

“As sementes plantadas começam a dar frutos a cada ano que passa e neste ano apresentamos um pouco mais dessa evolução, tanto das alunas quanto da modalidade, que ainda é nova no projeto”, informa Joice Santos, professora no Projeto Campeões.

Foto: divulgação