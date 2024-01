300 CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS RECEBEM KITS ESCOLARES EM PARCERIA COM A COOPERATIVA VEILING

A Cooperativa Veiling Holambra, em parceria com a Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, promoveu a entrega de kits escolares para 300 alunos de 6 a 10 anos do Fundamental I, da rede municipal de ensino, assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Entre os materiais escolares distribuídos, as crianças receberam estojo, caderno, pacote de papel sulfite, cola bastão, tesoura sem ponta, lápis de escrever, borracha, apontador, régua, canetas hidrográficas e lápis de cor. Agradecemos ao @veilingholambra pela doação dos kits às nossas crianças e por sempre contribuir com nossa Santo Antônio de Posse.