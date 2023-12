3ª Feira do Pastel reúne centenas de pessoas em Artur Nogueira

Evento gastronômico contou variados sabores de pastéis e bebidas, além de shows musicais

Um dia inteiro dedicado aos fãs da massa fininha, crocante e recheada. A 3ª Feira do Pastel reuniu centenas de pessoas nesta quinta-feira (07). O evento já entrou para o calendário do município, e movimenta o setor de feirantes e ambulantes.

A Feira é uma realização da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Cultura & Turismo, com apoio do departamento de Fiscalização e Postura, do departamento de Trânsito, e do comércio local.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca que a 3ª Feira do Pastel, além de ser mais uma opção de lazer para as famílias nogueirenses, incentiva a categoria de feirantes e ambulantes.

SABORES VARIADOS

Durante o evento, os visitantes puderam escolher sabores tradicionais de pastéis, entre doces, salgados e os do tipo gourmet. Teve opções de carne, queijo, pizza, frango, calabresa, carne seca, frango com catupiry, carne com queijo, queijo com bacon, costela desfiada, camarão, carne seca com catupiry, brócolis com queijo, e muito mais.

O festival ainda teve vendas de bebidas, como refrigerante, suco, água e chopp.

Além de divertir a população, o evento arrecadou fundos para entidades do município. Moradores puderam comprar na barraca da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae).

ATRAÇÕES MUSICAIS

Um evento só fica completo com música, por isso, o público pode curtir diversas atrações enquanto experimentam cada sabor de pastel.

A dupla Rick e Rafael abriu os shows às 15h. Logo depois, às 17h, o artista Kleyton Eduardo entraram no palco, e às 20h, Rodrigo Rocha – o rei do desmantelo – fechou a noite com chave de ouro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE NATAL COMPLETA

Feira Natalina

08 e 09 de dezembro

9h às 18h

Av. Fernando Arens (em frente à antiga Biblioteca)

Cantata de Natal da APAE

08 de dezembro

20h

Praça da Fonte / Coreto

Cantata de Natal

09 de dezembro

20h

Praça da Fonte / Coreto

Carreata gospel (em comemoração ao Dia da Bíblia)

Realização: Comean (Conselho de Ministros Evangélicos)

10 de dezembro

A partir das 10h30

Avenida XV de Novembro/ diversos bairros da cidade

Show com David Nogueira

10 de dezembro

A partir das 19h

Praça da Fonte / Coreto

Cultura Rock Especial

14 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

2ª edição do Bíblia na Praça

Realização: Comean (Conselho de Ministros Evangélicos)

Shows musicais com a Banda Kadoshi, cantora Talita Martins e igrejas locais

15 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Show com a dupla João Vitor & Samuel

16 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Telão de clipes anos 80 / DJ Falcone

16 de dezembro

A partir das 21h30

Praça da Fonte / Coreto

Festa de Natal para famílias vulneráveis

17 de dezembro

9h às 15h

Praça CEU as Artes

Show com o grupo Samba Brazucas

17 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Show musical

18 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Concerto Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Paulo Ricardo

19 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Despedida do Papai Noel

22 de dezembro

19h às 21h

Réplica da Estação

Virada de ano / Réveillon

Show com Paloma Custódio

31 de dezembro

A partir das 22h

Praça da Fonte / Coreto