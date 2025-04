Saúde reforça importância da vacinação anual contra a raiva em cães e gatos

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra reforça a importância da vacinação anual contra a raiva em cães e gatos a partir de três meses de idade. A aplicação gratuita das doses ocorre no Meu Pet Container, localizado na Rua Calisia, sem nº, no bairro Groot. É necessário agendar o atendimento presencialmente ou pelo telefone 19 3802-7977.

A raiva é uma infecção viral aguda que pode atingir animais e seres humanos que contraem a doença pelo contato com a saliva infectada, por meio de mordidas ou arranhões. De acordo com a médica veterinária da Vigilância Ambiental, Angela Varella Katz, o vírus que provoca a doença ataca o sistema nervoso central do hospedeiro, causando uma inflamação do cérebro que evolui de forma bem rápida, provocando a morte. “A única forma de controlar a doença é a prevenção, por isso a importância da imunização todos os anos”, falou.

Ainda segundo ela, o período entre a infecção e o aparecimento dos sintomas pode variar bastante: de 15 dias a 2 meses em cães, entre 7 dias e alguns meses no caso de gatos e a partir de 7 a até 45 dias no homem. Os sintomas são parecidos com os da gripe, incluindo fraqueza geral, desconforto, febre ou dor de cabeça. Com o avançar da doença ocorrem alucinações, espasmos musculares involuntários e paralisia.

Angela orienta que, em caso de mordida, é necessário lavar o ferimento com água e sabão e procurar o PSF mais próximo de casa, informando detalhes da situação ao profissional de saúde.