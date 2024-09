45º Passeio Ecológico, Ciclístico e Pedestre da PRENAT Independente acontece neste domingo, 22 de setembro

A PRENAT Independente de Pedreira promove neste domingo, 22 de setembro, a partir das 8 horas, o 45º Passeio Ecológico, Ciclístico e Pedestre, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira.

A concentração dos participantes acontecerá defronte à Escola Estadual Coronel João Pedro de Godoy Moreira, na Praça Ângelo Ferrari, de onde partirão em direção ao bairro Vila São José, até as dependências do Campo da Associação Desportiva Classista Santana, com término previsto para às 14 horas.

“O Passeio Ciclístico e a Caminhada remetem os participantes a refletirem sobre a preservação do Meio Ambiente, em especial o Rio Jaguari”, destaca o fundador de PRENAT Independente João Carlos Baccarelli.

Nos seus 45 anos de existência, o Passeio Ecológico Ciclístico e Pedestre sempre procurou despertar a consciência ambiental nos participantes, chamando a atenção para os diferentes problemas enfrentados nestas mais de quatro décadas, como aumento da poluição nas águas do Rio Jaguari, a crise hídrica provocada pela estiagem, estimulando a necessidade de uma vida saudável e mobilizando os moradores por melhor qualidade de vida, promovendo reflexões da relação do homem com a natureza.