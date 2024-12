5 dicas para se proteger do suor e odor em dias quentes

Corpo produz mais suor em temperaturas elevadas, mas é possível proteger as axilas contra a transpiração e mau odor com uso de antitranspirantes da linha Rexona

Em dias de calor intenso, a preocupação com o suor e odor se torna ainda maior. Nada mais incômodo do que realizar tarefas cotidianas com a famosa “pizza” debaixo dos braços e com mau odor. Algumas sugestões simples ajudam a garantir a proteção nas axilas mesmo em jornadas longas e de temperaturas elevadas.

Primeiramente, vale saber por que o suor aumenta para muitas pessoas no calor. Em dias mais quentes, há uma elevação da temperatura corporal e nosso corpo produz suor como uma forma de “refrescar” o corpo e regular a temperatura corporal, que deve se manter entre 36 e 37 graus celsius.

A transpiração maior no calor é algo natural e, quanto mais suor, maior a chance de sentirmos o indesejável “cecê”. No entanto, é possível controlar o suor e evitar o mau cheiro nas axilas mesmo com o sol a pino.

Veja algumas dicas para proteger as axilas nas altas temperaturas:

1 – Aplicação correta do desodorante faz MUITA diferença

A aplicação correta do antitranspirante, de forma que haja uma camada de produto por toda a área da axila, vai potencializar a proteção contra o suor e odor. Por isso é muito importante se atentar sobre o modo correto de aplicação. Veja alguns:

Aplique o seu antitranspirante Rexona preferido com as axilas secas. A eficácia do produto se torna mais completa com a pele seca debaixo do braço, criando uma camada protetora na axila que diminui a transpiração excessiva e ainda previne os maus odores.

Não exagere na quantidade de produto. Além do desperdício, isso pode causar o acúmulo de resíduo na pele e nas roupas. Cerca de 2 segundos em cada axila são suficientes para alcançar a proteção contra o suor e odor, mantendo uma distância mínima de 15cm da pele. Agite o produto antes de aplicar.

Apenas uma aplicação de Rexona já garante proteção eficaz contra o mau cheiro.

2 – Aplique o antitranspirante Rexona antes de dormir

A eficiência do desodorante antitranspirante Rexona aumenta quando o produto é aplicado antes de dormir.

Como dito na dica anterior, a fixação do produto é ainda melhor com a pele seca. E quando estamos acordados, a produção de suor – especialmente em áreas como as axilas – é maior. Já durante o sono, a produção de suor diminui, auxiliando a eficácia do produto na pele. O desodorante antitranspirante pode ser utilizado antes de dormir com segurança.

É importante ressaltar, ainda, que bactérias causadoras do mau odor não “dormem”, por isso ainda que você não vá realizar esforço físico durante o sono, é possível que a transpiração continue de forma excessiva, resultando em mau odor nas axilas mesmo durante o descanso.

3 – Use antitranspirante com formulação 3x mais proteção contra suor e odor

Muitos não sabem, mas existem produtos criados especialmente para agir com muito mais intensidade contra o suor e odor, indicados para quem tem transpiração excessiva, para quem encara jornadas longas e movimentadas, assim como para momentos de tensão, seja uma prova importante, uma entrevista de emprego, um date, entre outras situações que fazem suar frio.

Produtos da linha Rexona Clinical, por exemplo, oferecem proteção 3x mais proteção contra o suor e odor, cuja formulação tem como objetivo reduzir a liberação do suor através de uma camada protetora e controlar as bactérias causadoras do mau odor, tudo isso com fragrância que deixa um cheirinho bom nas axilas.

4 – Evite soluções caseiras

Receitas caseiras de desodorantes podem conter substâncias ácidas e abrasivas, como o limão e bicarbonato de sódio, entre outros, que podem alterar o pH da pele, favorecendo vermelhidão, irritação, alergia e desconforto na pele. Sem formulação testada e aprovada, desodorantes feitos em casa podem favorecer a proliferação de bactérias na região da axila, o que contribui para maior odor, sendo ineficaz na proteção do suor e ainda causar irritação na pele.

“É essencial que os antitranspirantes passem por testes rigorosos, de modo a atestar a eficácia e a garantir que sua formulação seja eficiente e também segura para a pele. Os desodorantes e antitranspirantes industrializados, seguem as regras de segurança, estabelecidas pelo órgãos regulatórios”, destaca Alessandra Rebouças, Coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento para Produtos de Cuidados Pessoais de Unilever.

5 – Escolha roupas leves e confortáveis

Roupas mais pesadas dificultam ainda mais a ventilação no corpo, gerando mais calor. Para compensar esse aumento de temperatura por baixo da camisa e manter regulada a temperatura corporal, as glândulas sudoríparas produzem mais suor, fazendo com que transpiremos mais, consequentemente.

Para os dias mais quentes, escolha roupas mais leves e confortáveis para permitir melhor ventilação no corpo. Evite tecidos sintéticos, como o poliéster, que não permite a respirabilidade para a região das axilas, fazendo com que o suor não evapore. A combinação de roupas mais leves, hidratação e aplicação correta de antitranspirantes de qualidade comprovada, como os de Rexona, fortalece a proteção contra suor e odor, mesmo em dias de calor e atividades intensas.

