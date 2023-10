5 receitas para um Halloween saudável e divertido

Nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, ensina como fazer uma festa temática com um cardápio nutritivo

O Halloween ou Dia das Bruxas é celebrado no dia 31 de outubro em quase todo o mundo, e, como toda festa temática, tem alimentos típicos. Os mais tradicionais são os doces em diversos formatos, biscoitos, pirulitos, balas e chocolates. A nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, ensina como manter a tradição da data com comidas e bebidas mais saudáveis. “É possível fazer uma festa muito criativa com um cardápio nutritivo e balanceado, e divertir as crianças”, afirma.

Renata explica que os biscoitos podem ser feitos em casa, com produtos naturais e integrais, e decorados nos formatos de fantasmas, gato preto, dentes de vampiro, dedo de bruxa e outros itens típicos da data. “Para isso, é necessário o uso de forminhas e corantes alimentícios para fazer a decoração”, diz.

Outra dica da nutricionista é fazer docinhos, como brigadeiro ou trufas, com um pouco de chocolate amargo na mistura. Ficam mais saudáveis e podem se transformar em aranhas ou outros insetos, colocando palitinhos de chocolate para fazer as perninhas. “Frutas, como maçã e pera, também podem ser “fantasiadas” com desenhos em suas cascas, que são comestíveis”.

Pipocas coloridas de verde, laranja ou preto também fazem sucesso. “Para conseguir o efeito, basta estourar o milho em manteiga derretida e misturada a corante alimentício da cor que desejar”, ensina a especialista.

E, como em toda festa de bruxa não podem faltar as abóboras imitando um rosto aterrorizante, a sugestão de Renata é rechear o vegetal com guacamole para ser consumido com chips de legumes ou palitinhos de cenoura. Uma dica para encantar ainda mais as crianças é usar as miniabóboras na decoração.

A nutricionista ensina cinco receitas para compor o cardápio da festa que vão alegrar e divertir a criançada e ainda contribuir para um Dia das Bruxas saudável.

Miniabóboras com guacamole

Guacamole prático:

1 abacate médio amassado

Suco de 1 limão

2 tomates

1 cebola roxa

Azeite, coentro, sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

Corte todos os ingredientes em pedaços pequenos, junte em um recipiente e misture bem.

Abóboras:

6 miniabóboras

Modo de preparo:

Corte uma tampa nas miniabóboras. Faça cortes em sua lateral no formato de um rosto. Leve para assar por aproximadamente 45 minutos. Após assadas, retira as sementes e a polpa, abrindo espaço para o recheio. Recheie com o guacamole e sirva acompanhado de chips de legumes ou palitinhos de cenoura.

Massa para biscoito

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100g de manteiga

1 xícara de açúcar cristal

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de café de fermento em pó

Modo de preparo:

Peneire a farinha e misture com o fermento, a manteiga, o açúcar e a essência de baunilha. Mexa a mistura com as mãos. Acrescente o ovo e amasse bem, até que ele se incorpore à massa. Cubra e deixe descansar por 30 minutos na geladeira. Depois, faça pequenas porções da massa e abra com um rolo. Use cortadores do formato que preferir para dar a forma final. Leve para assar em assadeira coberta por papel-manteiga por 20 a 30 minutos. Decore com chocolate derretido ou calda para sorvete.

Drinque drácula

200ml de água com gás

100ml de suco de uva integral

Suco de ½ limão siciliano

1 dentadura de gelatina

Modo de preparo:

Adicione os líquidos em uma taça e misture delicadamente. Finalize adicionando a dentadura de gelatina e sirva em seguida.

Pizza de aranha

4 rodelas de berinjela

4 colheres de sopa de molho de tomate

4 colheres de sopa de muçarela ralada

Orégano a gosto

Azeitonas pretas para decorar

Modo de preparo:

Use as rodelas de berinjela como base da pizza. Adicione o molho de tomate e, em seguida, a muçarela. Finalize com o orégano.

Corte as azeitonas em pedaços mais longos e outros mais redondos para formar o corpinho e a cabeça da aranha. Corte outras em rodelas menores para fazer as patinhas.

Sobre a muçarela, monte as aranhas.

Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos e sirva em seguida.

Monstro de pimentão recheado

4 pimentões amarelos

4 colheres de sopa de carne moída refogada

4 colheres de sopa de espinafre picadinho

4 colheres de sopa de brócolis picadinho e previamente refogado

8 colheres de sopa de creme de ricota

Modo de preparo:

Faça uma pastinha com a carne moída, o espinafre, o brócolis e o creme de ricota. Corte uma tampa na parte do talo dos pimentões para fazer uma abertura. Em uma das laterais dos pimentões, faça cortes com a ponta de uma faca no formato de triângulos, simulando olhos e nariz típicos de decoração de Halloween. Acrescente uma porção do recheio em cada pimentão e leve para assar por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.

