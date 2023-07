50º Varziano de Amparo começa no domingo

A edição de 2023 do Varziano da Estância de Amparo começa em 30 de julho. A competição que chega a edição número 50, contará com 24 times na disputa pelo título. Na primeira fase, as agremiações estão distribuídas em seis grupos, com quatro times cada. Os dois primeiros colocados de cada chave seguem na competição.

Na segunda fase, os times são divididos em quatro grupos, com três agremiações. Os primeiros colocados garantem vaga para as semifinais. Os vencedores da fase eliminatória estarão na final do dia 26 de novembro, no Campo do Rio Branco Esporte Clube.

A primeira rodada terá Esquadrilha e Lunáticos, às 8h30 e Boca Juniors e União Pereiras, às 10 horas, no Campo do Branco. À tarde, tem Mocidade e Amigos do Silvestre IV, às 14 horas e EC Modelo e CSKA Planalto, às 15h30, no Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, no Jardim Camandocaia.

No Grupo A estão Lester, União Juventos, Vila Real e Família PH. No B, jogam Esquadrilha, Boca Juniors, União Pereiras e Lunáticos. No C, disputam Mocidade, atual campeão, EC Modelo, CSKA Planalto e Amigos Silvestre IV. No D, Juventude, Pumas, Maiorais e Pica Pau jogam. NO E, a chave conta com Entre Amigos, Santa Maria, União Arcadas e Ana Cintra e no F, as agremiações do Máfia, Arapiraca, PSG Jardim das Aves e Primeirão jogam.