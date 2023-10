5ª Conferência Municipal de Cultura de Campinas tem 249 participações

Crédito: Firmino Piton

Marcaram presença artistas, pesquisadores, pessoas da comunidade e de movimentos que atuam na cultura. Também foram eleitos os 25 representantes para as novas etapas

A 5ª Conferência Municipal de Cultura Campinas teve como tema “Democracia e Direito à Cultura” e debateu propostas para as políticas públicas de cultura no município, estado e na federação. Realizada no auditório do Ceprocamp durante três dias, 6, 7 e 8 de outubro, contou com 249 participações entre artistas, pesquisadores, pessoas e movimentos que atuam na cultura, além de membros do Conselho Municipal de Política Cultural. Foram eleitas 25 pessoas, entre representantes e suplentes, para a etapa estadual da Conferência Nacional de Cultura.

A 5ª Conferência Municipal de Cultura Campinas é a etapa municipal da 4ª Conferência Nacional de Cultura. Este é um dos elementos do Sistema Nacional de Cultura e realiza uma das instâncias de participação social. É um momento de exercício da democracia, no qual a gestão pública abre a escuta ativa e participa conjuntamente em um esforço único de debate em profundidade sobre as prioridades para construção de um futuro desejado no campo da cultura.

A Conferência Nacional é convocada pelo Ministério da Cultura, mas o processo de participação se inicia nos municípios. Em Campinas, foram realizadas 8 pré-conferências na etapa de mobilização e um conjunto de propostas foi coletado e sistematizado pela Comissão Organizadora, num trabalho conjunto entre servidores da Secretaria e voluntários da sociedade civil e do Conselho Municipal de Política Cultural.

Um dos destaques desta Conferência Municipal de Cultura foi a acessibilidade para pessoas de baixa mobilidade, baixa visão e pessoas com deficiência auditiva porque teve tradução em Libras.

Segundo a Secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli: “A Secretaria vem se adaptando para atender ao imperativo de acessibilidade e progressivamente implantando estes novos recursos. Tem sido um aprendizado e um desafio importante. Este é um passo para mudarmos atitudes e criar espaços públicos voltados a todas as pessoas. Isto tem tudo a ver com política cultural e é coerente com a vontade de melhorar o mundo, que é o que nos move”.

A 5ª Conferência foi presidida pelo Conselho Municipal de Política Cultural, por meio de seu presidente Kaian Ciasca. Foram eleitas 12 propostas municipais e 12 propostas para a etapa estadual, além de moções direcionadas ao município e ao governo do estado. Além de servidores e gestores municipais, os debates contaram com a presença de cinco vereadores, o que demonstra o crescente interesse nas políticas culturais para pensar a cidade.

Para o diretor de Cultura, Gabriel Rapassi, “a construção de todo o diálogo em parceria com a sociedade civil é um marco. Demonstra que mesmo com toda diversidade de opiniões podemos apontar para caminhos de construção e encontrar o que nos une”.

A comissão organizadora elaborará relatório com os resultados da conferência, que será publicado no site https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais/2023-5a-conferencia-municipal-cultura-campinas e encaminhado para a etapa estadual.