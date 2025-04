Maior e mais completa, 30ª HORTITEC acontece em junho

Agendada para ocorrer de 25 a 27 de junho de 2025, em Holambra, a feira, que foi ampliada, já tem todos os seus espaços comercializados

A HORTITEC – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas – chega à sua 30ª edição, ratificando sua posição como um dos principais eventos do setor na América Latina. Agendada para ocorrer de 25 a 27 de junho de 2025, em Holambra, a feira, que foi ampliada, já tem todos os seus espaços comercializados, evidenciando a força e o compromisso dos produtores e empresas do setor com inovações e networking. A expectativa é receber 32 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 600 milhões.

Para esta edição, a organização da HORTITEC fez investimentos importantes, a fim de melhorar a experiência dos expositores e visitantes. Foi acrescentado um novo espaço de exposição, o pavilhão laranja, que acomodará mais 38 empresas. Somado a isso, foi ampliada a área de estacionamento e criado um ponto adicional de acesso ao evento, facilitando, assim, o fluxo e a mobilidade dos participantes.

Hoje, o total de expositores chega a 520, do Brasil e do exterior, abrangendo uma diversidade ainda maior de produtos, serviços e inovações tecnológicas. A expansão do espaço de exposição reflete a crescente demanda e importância do evento no calendário do agronegócio brasileiro.

Novidades e soluções para o produtor

A HORTITEC se reafirma anualmente como um ponto de encontro fundamental aos produtores, profissionais, empreendedores e demais interessados no setor hortifrutícola, oferecendo uma vasta gama de produtos, tecnologias e informações essenciais ao desenvolvimento desse importante segmento do agronegócio brasileiro. E as novidades vêm de áreas diversas, como agricultura de precisão, inteligência artificial, estufas, nutrição, irrigação, sementes, biotecnologia, defensivos, embalagens, ferramentas e maquinários.

Outro destaque desta 30ª edição é a presença de instituições financeiras que oferecerão linhas de crédito rural aos produtores, tanto para investimento quanto para custeio, proporcionando uma ótima oportunidade para quem busca expandir seus negócios e aprimorar suas operações.

SERVIÇO: 30ª HORTITEC

Data: 25 a 27 de junho de 2025

Horário: 25 e 26 de junho, das 9h às 19h | 27 de junho, das 9h às 17h.

Local: Pavilhão de Exposições da Expoflora, Rua Maurício de Nassau, 675,

Holambra/SP.

Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (estudantes e 60+)

Informações adicionais: no site www.hortitec.com.br | @hortitec ou pelo telefone (19) 3802-4196.